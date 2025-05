Maltempo Piemonte, nubifragi e grandine nell’Alessandrino: allagamenti e strade chiuse

MeteoWeb

Dopo aver colpito duramente il Torinese in mattinata, nel pomeriggio il maltempo si è concentrato sul sud del Piemonte, colpendo in particolare l’Alessandrino ma non solo. Il nubifragio che si è abbattuto su Alessandria e dintorni ha creato problemi alla viabilità locale. Come rende noto la Protezione Civile, diverse strade sono risultate impraticabili, a cominciare dalla statale 494 Vigevanese, in particolare nel sobborgo di Valmadonna. La Protezione Civile riferisce dell’intervento della Polizia Locale per facilitare l’uscita da scuola degli alunni. Disagi anche nella vicina Valle San Bartolomeo. Criticità nel Basso Monferrato con forti precipitazioni e deboli grandinate di piccole dimensioni.

Disagi anche per la circolazione ferroviaria. Sulla linea Novara – Alessandria, dalle ore 16:00, la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Valenza e Alessandria a causa dell’allagamento della sede ferroviaria provocato dalle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la zona. Rfi rende noto che i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Anche sulla linea Alessandria-Chivasso, causa allagamento, diverse le cancellazioni e variazioni tra i capolinea o parzialmente per alcune tratte. In alcuni casi il servizio è svolto con bus.

Le condizioni miglioreranno temporaneamente nella giornata di domani, a partire dal mattino.

