Maltempo Piemonte, rete fognaria in tilt: a Pinerolo la grandine risale dai sanitari e invade le case | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno dato origine a violente grandinate oggi in Piemonte. Particolarmente colpita è stata la zona di Pinerolo, in provincia di Torino, dove la grandine, oltre a raggiungere dimensioni fino a 3cm di diametro, è caduta in quantità molto abbondanti, tanto da imbiancare tutto, quasi come fosse neve. Ma a sottolineare ancora di più la violenza dei fenomeni che oggi hanno colpito questa zona del Piemonte c’è il rigurgito dei sistemi fognari. I social network sono pieni di immagini di bagni delle case pieni di grandine, risalita dai sanitari. Si tratta di un fenomeno abbastanza comune in caso di forte maltempo e soprattutto grandine.

Quando durante forti temporali grandine e pioggia risalgono dai sanitari (come wc, docce o lavandini), il problema è quasi sempre idraulico e legato a una pressione anomala nelle tubature o nella rete fognaria. Una delle cause principali è il sovraccarico della rete fognaria. Durante temporali intensi, infatti, la quantità d’acqua piovana può superare la capacità della rete fognaria pubblica. Se i sistemi fognari sono unitari (cioè raccolgono sia le acque nere che quelle meteoriche), l’acqua può risalire verso le abitazioni, soprattutto nei piani bassi o seminterrati. La grandine, inoltre, può intasare i pozzetti o i pluviali, bloccando il normale deflusso. E di grandine oggi ne è caduta davvero tanta. Le immagini che arrivano da Pinerolo sono davvero impressionanti.

Maltempo Piemonte, violenta grandinata a San Secondo di Pinerolo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.