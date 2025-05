Maltempo Piemonte, primi temporali in attesa del peggioramento | FOTO

MeteoWeb

Qualche temporale si è formato oggi pomeriggio in Piemonte, in particolare nell’Alto Torinese. Si tratta dei primi temporali in attesa del netto peggioramento di domani determinato dall’arrivo di un ciclone che oggi ha già causato violente grandinate a Parigi e che promette violenti temporali anche sul Nord Italia. Le immagini della gallery scorrevole in alto arrivano da Frassinetto (TO), Valperga (TO), dove dopo un acquazzone è comparso un bell’arcobaleno doppio, Vaglio Serra (AT) e dal Rifugio Migliorero, nel Cuneese dove si è verificato un bel rovescio nel primo pomeriggio.

Per la giornata di domani, domenica 4 maggio, l’arrivo del ciclone porterà forti temporali sul medio-alto Piemonte con il rischio nubifragi, grandine e forti raffiche di vento a partire da metà pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

