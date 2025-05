Maltempo Piemonte, quota neve in calo: fiocchi a 1800 metri nel Cuneese | FOTO

MeteoWeb

Il Ciclone Polare non sta portando solo maltempo al Nord Italia ma anche un deciso calo delle temperature, che sta favorendo il ritorno della neve in montagna. La quota neve sta calando fin sotto i 2000 metri in Piemonte, in particolare nel Cuneese. Dalla webcam di Limone Pancani si notano i fiocchi a circa 1800 metri di quota. E in serata la quota neve scenderà ancora.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

