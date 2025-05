Maltempo Piemonte, prime infiltrazioni di aria più fresca: temporali di calore sulle Alpi

MeteoWeb

L’alta pressione di matrice subtropicale determina condizioni di tempo stabile e soleggiato sull’Italia, tuttavia le prime infiltrazioni di aria più fresca in quota stanno determinando la formazione di locali temporali di calore lungo le Alpi in Piemonte. In particolare, sono interessati dai fenomeni i settori occidentali del Torinese, interessata anche Pinerolo, e quelli del Cuneese. Segnaliamo 12mm a Elva, 11mm a Vinadio, 8mm ad Acceglio, 4mm a Canosio.

Il maltempo si intensificherà gradualmente nei prossimi giorni, giorno dopo giorno, già domani – domenica 1 giugno – con forti temporali su tutto l’arco alpino.

