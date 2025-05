Maltempo Sicilia, tecnici bloccati dal mare in tempesta: notte al buio a Ginostra

MeteoWeb

Il maltempo causa i danni e il maltempo impedisce anche che vengano riparati. Sarà una notte al buio per gli abitanti e per una decina di turisti presenti nel piccolo borgo di Ginostra, alle Eolie. I tecnici Enel, che dovevano giungere in gommone per riparare il guasto causato dalla pioggia che ha mandato in corto la centralina, non sono riusciti ad arrivare per via del mare in tempesta. La pioggia continua a cadere su tutto l’arcipelago ed esondazioni di torrenti si sono verificate anche a Ginostra. Il sindaco di Lipari Riccardo Gullo è in contatto con la Protezione Civile nazionale e regionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.