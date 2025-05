Maltempo Spagna, grandine e strade come fiumi nella Comunità Valenciana | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È stata una giornata di forte maltempo ieri nella Comunità Valenciana, in Spagna, con precipitazioni eccezionali registrate in diverse località dell’entroterra. Secondo i dati forniti dall’Associazione Valenciana di Meteorologia (Avamet), Calles è stata la zona più colpita, con un accumulo di 58,8 litri per metro quadro in appena un’ora.

L’Agenzia Statale di Meteorologia (AEMET) ha emesso un’allerta arancione per l’interno del Sud di Valencia e gialla per il resto delle province di Valencia, Alicante e Castellón. Le previsioni indicano temporali pomeridiani con possibilità di grandine e piogge fino a 40 l/m².

Irene Rodríguez, segretario autonomo per le Emergenze, ha invitato cittadini e amministrazioni a rimanere vigili, seguendo l’evoluzione del fenomeno e prestando massima attenzione in zone a rischio, come valli e torrenti soggetti a esondazioni.

Oltre a Calles, altre località hanno registrato piogge abbondanti: Camporrobles (51,6 l/m²), Sinarcas (50,2), Villar del Arzobispo (43,2) e Domeño (40,4).

