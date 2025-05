Maltempo Veneto: la violenta grandinata di Mirano è stata accompagnata da oltre 300 fulmini

MeteoWeb

Dopo giorni di stabilità atmosferica che avevano portato un anticipo d’estate sul Nordest italiano, la situazione è cambiata bruscamente. L’anticiclone che aveva garantito cielo sereno e temperature oltre la media si è ritirato, lasciando spazio a un’improvvisa e intensa ondata di maltempo. Le regioni più colpite sono state il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, dove nel pomeriggio si sono sviluppati temporali violenti accompagnati da grandine e nubifragi localizzati.

Mirano e Spinea sotto assedio: grandine come palline da ping pong

L’episodio più intenso si è verificato nel Veneziano, colpendo in particolare i comuni di Mirano e Spinea. Qui una tempesta di grandine ha sorpreso i residenti, con chicchi grandi quanto palline da ping pong, che hanno imbiancato strade, marciapiedi e campi coltivati.

Il paesaggio è cambiato in pochi minuti, assumendo un aspetto invernale nonostante fosse primavera inoltrata. Testimoni riferiscono di visibilità ridotta e forti disagi. Sui social sono circolate immagini di auto danneggiate e terreni completamente coperti dalla grandine.

Fulmini e traffico in tilt: disagi e pericoli sulle strade

Durante il temporale sono stati registrati quasi 300 fulmini in un breve arco di tempo. Le scariche elettriche, oltre a spaventare i cittadini, hanno accompagnato la fase più intensa della precipitazione.

La circolazione stradale è andata in crisi: molti automobilisti si sono fermati lungo la carreggiata per proteggere i propri veicoli e evitare incidenti. Alcuni tratti urbani hanno subito allagamenti, rendendo necessario l’intervento delle autorità locali per la messa in sicurezza.

Un’agricoltura sotto minaccia: prime stime sui danni

L’area colpita dal maltempo è a forte vocazione agricola e le prime verifiche sono in corso per stimare i danni alle colture. In particolare, si teme per frutteti e seminativi primaverili, in una fase delicata dello sviluppo vegetativo.

Le associazioni di categoria sono al lavoro per raccogliere segnalazioni e valutare possibili interventi straordinari.

Uno scontro di masse d’aria alla base del fenomeno

Il fenomeno è stato causato dallo scontro tra due masse d’aria: l’aria calda e umida ancora presente al suolo si è scontrata con l’arrivo improvviso di aria fresca in quota. Questa dinamica ha generato celle temporalesche violente, responsabili della grandinata.

Un evento sempre più frequente, secondo gli esperti, in un contesto climatico sempre più instabile e soggetto a estremi meteorologici.

Conclusioni: una primavera sempre più estrema

Quanto accaduto nel Veneziano è l’ennesimo segnale di una primavera instabile e imprevedibile. Le grandinate fuori stagione e i temporali improvvisi confermano una tendenza legata al cambiamento climatico.

In un contesto così incerto, diventano fondamentali il monitoraggio costante, la prevenzione e una corretta informazione per affrontare le sfide imposte da un clima in rapida trasformazione.

