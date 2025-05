Meteo, Canada travolto da un caldo senza precedenti: temperature record a fine maggio

MeteoWeb

Il Canada sta affrontando un evento meteo eccezionale: un’ondata di caldo primaverile di portata storica ha investito diverse province e territori del nord del Paese tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 2025, spingendo i termometri su valori tipici dell’estate, persino in aree prossime al Circolo Polare Artico.

Un’ondata di caldo da record: i numeri parlano chiaro

Il 30 maggio 2025 è destinato a entrare nella storia climatologica canadese. In quella data, numerose stazioni meteorologiche hanno registrato temperature mai osservate in primavera, infrangendo decine di record locali, regionali e stagionali. Il fenomeno si è manifestato in modo particolarmente intenso nei Territori del Nord-Ovest, nell’Alberta settentrionale e in alcune aree del Nunavut.

Hay River (NT): 34,3°C – giornata primaverile più calda mai registrata.

– giornata primaverile più calda mai registrata. Fort Chipewyan (AB): 34,5°C – nuovo record assoluto di primavera.

– nuovo record assoluto di primavera. Arviat (NU): 21,3°C – un’anomalia estrema per una località artica a maggio.

Anche località come Yellowknife, Fort Smith, Mildred Lake e Fort Providence hanno fatto registrare valori ben oltre la media stagionale, con punte superiori ai 32-33°C. Persino le temperature minime notturne hanno sorpreso gli esperti, con Fort Simpson che ha toccato i 18,0°C, una soglia eccezionalmente elevata per queste latitudini.

Perché è un evento straordinario

Queste temperature non sono solo alte per il periodo, ma fuori scala rispetto alla climatologia primaverile canadese, specialmente nelle aree nordiche dove, in genere, maggio è ancora dominato da condizioni fresche, neve residua e ghiacci.

In alcune località, le massime registrate in questi giorni superano le medie di luglio, ponendo interrogativi concreti su stabilità del clima, impatti locali e tendenza globale.

Le possibili cause: anticiclone persistente e cambiamento climatico

L’origine di questo evento può essere spiegata in parte da una configurazione sinottica bloccata, con un promontorio anticiclonico molto stabile che ha favorito cielo sereno, compressione dell’aria e un’irradiazione solare costante per più giorni consecutivi.

Ma la portata e la frequenza crescente di episodi simili rimandano inevitabilmente a un quadro più ampio: il riscaldamento globale. Le regioni artiche, in particolare, stanno sperimentando un riscaldamento più rapido del resto del pianeta, fenomeno noto come amplificazione artica.

Impatti e conseguenze: non solo numeri

Le conseguenze di questa anomalia termica sono tangibili e preoccupanti, sia dal punto di vista ambientale che socioeconomico.

Effetti principali:

Accelerazione dello scioglimento di neve e ghiaccio in anticipo sulla stagione media.

in anticipo sulla stagione media. Maggiore rischio di incendi boschivi , in una fase normalmente meno esposta.

, in una fase normalmente meno esposta. Stress ecologico su specie animali e vegetali abituate a climi più freddi.

su specie animali e vegetali abituate a climi più freddi. Problemi per le comunità locali, in particolare nelle aree più remote del Nord canadese.

L’anticipo del caldo contribuisce anche a disequilibri idrici e a una maggiore evaporazione dei suoli, peggiorando il rischio di siccità estiva in alcune zone.

Un campanello d’allarme per l’estate boreale

L’ondata di caldo che ha colpito il Canada nel maggio 2025 non è un episodio isolato, ma potrebbe rappresentare un segnale anticipatore di un’estate particolarmente intensa per l’intero emisfero settentrionale.

Secondo molti climatologi, eventi di questo tipo, un tempo estremamente rari, stanno diventando più frequenti, duraturi e intensi, indicando un chiaro cambio di regime climatico.

Conclusioni: la primavera più calda di sempre per il Nord canadese

Il caldo estremo osservato a fine maggio 2025 rappresenta un nuovo punto di riferimento per la climatologia canadese. Non solo per i record infranti, ma per l’ampiezza geografica, la precocità e la persistenza dell’evento.

In un’epoca in cui il cambiamento climatico non è più un concetto astratto ma una realtà misurabile e osservabile, anche le regioni tradizionalmente fredde come il Nord del Canada si ritrovano esposte a eventi meteorologici radicalmente diversi dal passato.