Meteo, polvere sahariana, nubifragi e mareggiate: ecco come nasce il ciclone che minaccia il Sud

MeteoWeb

Mentre l’Italia continua a fare i conti con un mese di maggio insolitamente piovoso, si prepara una nuova insidia meteorologica in arrivo dal cuore del Nord Africa. Un ciclone in formazione a sud delle montagne dell’Atlante, tra Algeria e Tunisia, è pronto a spostarsi verso il Mediterraneo centrale, minacciando le regioni meridionali italiane con maltempo estremo, venti burrascosi e piogge torrenziali. Una dinamica ben nota ai meteorologi, ma tutt’altro che banale nelle sue conseguenze.

Cos’è una ciclogenesi sottovento? La genesi di un ciclone africano

Il fenomeno in questione prende il nome di ciclogenesi sottovento, e si sviluppa proprio grazie all’interazione tra l’orografia imponente dell’Atlante e una serie di condizioni atmosferiche ideali. In particolare:

Dalle coste dell’ Atlantico subtropicale risale aria molto calda e umida , che funge da carburante energetico per il sistema in formazione.

risale , che funge da carburante energetico per il sistema in formazione. In quota, l’arrivo di una saccatura atlantica sul Maghreb determina un incremento di vorticità atmosferica , che favorisce instabilità e sollevamento verticale dell’aria.

sul Maghreb determina un incremento di , che favorisce instabilità e sollevamento verticale dell’aria. A questo si aggiunge l’azione di un jet streak subtropicale, una corrente a getto ad alta velocità che intensifica i moti ascendenti e accelera lo sviluppo del ciclone.

È la combinazione di questi fattori, insieme al forte gradiente di pressione tra il lato occidentale e quello orientale dell’Atlante, a generare una zona di convergenza al suolo e divergenza in quota, condizioni ideali per la nascita di un vortice depressionario.

Un ciclone in rotta verso l’Italia: le tappe dell’evoluzione

Secondo le proiezioni, il ciclone si formerà tra Algeria e Tunisia nella giornata di mercoledì 14 maggio, per poi muoversi velocemente verso il Canale di Sicilia, arrivando a lambire le coste italiane tra giovedì 15 e venerdì 16.

Lungo il suo cammino, la depressione richiamerà aria molto umida dal Mediterraneo e dal Sahara, carica di pulviscolo desertico. L’impatto con l’Italia sarà particolarmente evidente su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, dove si prevedono le condizioni più estreme.

Previsioni meteo: cosa aspettarsi nelle prossime 48 ore

Il quadro previsto è complesso e potenzialmente pericoloso:

Scirocco impetuoso : le raffiche potranno superare i 100 km/h , specie su coste e rilievi esposti. Attesi disagi nei collegamenti marittimi e possibili interruzioni della viabilità .

: le raffiche potranno , specie su esposti. Attesi disagi nei e possibili . Piogge torrenziali : sono previsti accumuli anche superiori ai 200 mm in 48 ore, con rischio idrogeologico elevato per allagamenti, frane e flash flood .

: sono previsti in 48 ore, con per e . Temporali violenti e grandinate : le nubi convettive potrebbero dare origine a temporali intensi , accompagnati da grandine e colpi di vento improvvisi .

: le potrebbero dare origine a , accompagnati da e . Sabbia del Sahara : l’atmosfera sarà carica di polvere sahariana , che si depositerà al suolo assieme alla pioggia, colorando di ocra strade, auto e superfici .

: l’atmosfera sarà carica di , che si depositerà al suolo assieme alla pioggia, colorando di ocra . Mareggiate lungo le coste ioniche : onde fino a 4 metri metteranno a rischio i litorali esposti , in particolare tra Calabria e Salento .

: onde fino a metteranno a rischio i , in particolare tra e . Calo termico: le temperature subiranno una brusca diminuzione, restando al di sotto della media stagionale, soprattutto nelle aree più colpite.

Un fenomeno estremo, ma non inedito: cosa c’è dietro

Non si tratta di un evento isolato, ma del frutto di una configurazione barica ben precisa: un blocco atmosferico sull’Atlantico devia le perturbazioni verso il Nord Africa, innescando dinamiche che ricordano da vicino quelle dei medicane. In questo caso, però, l’innesco orografico rende il sistema più “ibrido”, ma comunque efficace nel generare fenomeni intensi.

Il contrasto tra aria subtropicale e aria fredda in quota, unito alla convergenza al suolo e alla divergenza in quota, crea un ambiente favorevole allo sviluppo di sistemi convettivi profondi e auto-rigeneranti.

Impatto sul territorio: massima attenzione su Sicilia e Sud Italia

Le regioni meridionali italiane si trovano direttamente sulla traiettoria del ciclone. Le autorità stanno già valutando l’attivazione di stati di allerta, in particolare per:

Alluvioni lampo nei bacini torrentizi delle aree montane e collinari

nei bacini torrentizi delle aree montane e collinari Interruzioni alla viabilità e rischio frane

e Danni alle colture e infrastrutture a causa di grandine e vento

e infrastrutture a causa di Disagi nei trasporti marittimi e aerei

Si invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e a prestare attenzione ai bollettini regionali nelle prossime 48 ore.

Conclusione: un ciclone “africano” che parla anche italiano

Il ciclone in arrivo non è un semplice episodio di maltempo, ma l’espressione di dinamiche atmosferiche complesse, che connettono il Nord Africa al Mediterraneo centrale. È il risultato di una catena di eventi innescata a migliaia di chilometri di distanza, ma con impatti molto concreti e locali.

Tra sabbia, vento e piogge torrenziali, sarà un fine settimana da seguire con estrema attenzione. L’esperienza ci insegna che eventi simili non sono più eccezioni, ma parte integrante del nuovo clima mediterraneo, sempre più influenzato da contrasti termici estremi e forzanti dinamiche su larga scala.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: