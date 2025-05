Allerta Meteo, tutto sul Ciclone Afro-Mediterraneo in arrivo: rischia davvero di diventare un Medicane! Le MAPPE

MeteoWeb

Imperversa il maltempo sull’Italia con instabilità diffusa in questa giornata di metà maggio all’insegna di piogge e temporali anche intensi. I primi fenomeni hanno colpito nella notte la Lombardia, poi quelli dell’alba in Piemonte, e ancora i violenti nubifragi di Romagna e Marche in mattinata. Ma è soprattutto adesso, nel pomeriggio, che esplodono forti temporali su tutti i rilievi del Paese, fenomeni che nelle prossime ore degenereranno in violenti nubifragi e grandinate.

Il satellite è proprio un pullulare di forti temporali con grandine e nubifragi, mentre dal Maghreb incombe il Ciclone Afro-Mediterraneo che nei prossimi giorni raggiungerà l’Italia provocando maltempo violentissimo:

Proprio nel pomeriggio-sera di oggi avremo temporali molto violenti in tutte le zone interne del Paese, soprattutto al Centro/Sud con violenti temporali che provocheranno intensi nubifragi tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria:

Preoccupa molto di più il Ciclone Afro-Mediterraneo che giovedì 15 maggio, dopodomani, raggiungerà l’Italia dalla Tunisia. Gli ultimi aggiornamenti dalle mappe sono molto preoccupanti e confermano in pieno una tendenza già ampiamente illustrata con una settimana di anticipo. L’evoluzione è critica e c’è il rischio che questa tempesta diventi un vero e proprio Uragano Mediterraneo, un Medicane, con effetti devastanti sulle Regioni del Centro/Sud.

Avremo piogge torrenziali, violenti temporali, tempeste di fulmini e grandine, ma anche tornado e mareggiate. Tutti i dettagli e le mappe nel nostro video:

