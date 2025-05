Meteo, spettacolari nubi a imbuto tra Vigone e Novara: cosa sono e quando preoccuparsi

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, il cielo del Nord Italia ha offerto uno spettacolo affascinante e al tempo stesso inquietante. Dopo la segnalazione di una nube a imbuto nelle campagne di Vigone, ieri, oggi un fenomeno analogo è stato avvistato anche nei pressi di Novara. Ma che cosa sono esattamente queste formazioni atmosferiche che sembrano annunciare un tornado?

Parliamo di funnel cloud, termine inglese che in italiano viene spesso tradotto come “tuba” o “nube a imbuto”. Si tratta di un fenomeno atmosferico raro ma non eccezionale nel nostro Paese, che merita attenzione non solo per il suo impatto visivo, ma anche per le implicazioni meteorologiche che comporta.

Cosa sono le funnel cloud e come si formano

Una funnel cloud è una colonna d’aria in rotazione, visibile sotto la base di una nube temporalesca – quasi sempre un cumulonembo – che assume la tipica forma a imbuto. Questo vortice si origina in presenza di forti contrasti termici e turbolenze atmosferiche, spesso durante fasi di instabilità.

A renderla visibile è la condensazione dell’umidità presente nell’aria: goccioline d’acqua o piccoli cristalli di ghiaccio si aggregano seguendo il movimento rotatorio, delineando una struttura ben riconoscibile. È importante sapere che la funnel cloud non tocca il suolo. Finché rimane sospesa in aria, si tratta di un fenomeno scenografico ma non pericoloso.

La differenza tra funnel cloud e tornado

Molti confondono la funnel cloud con un tornado, ma la distinzione è fondamentale. Il tornado nasce solo nel momento in cui la colonna rotante entra in contatto con il terreno. Quando questo accade, l’energia cinetica accumulata nella nube si trasferisce al suolo, generando potenzialmente danni gravi a strutture, vegetazione e persone.

Riassumendo:

Funnel cloud : colonna rotante visibile ma sospesa in aria , senza contatto con il suolo.

: colonna rotante visibile ma , senza contatto con il suolo. Tornado: si forma quando la funnel cloud raggiunge il suolo, generando venti distruttivi.

Nel caso osservato a Vigone e Novara, si è trattato di tentativi di formazione tornadica: il vortice ha iniziato a svilupparsi, ma non ha completato la sua discesa verso terra. Tuttavia, la presenza di funnel cloud indica comunque condizioni atmosferiche favorevoli alla formazione di tornado veri e propri.

Perché prestare attenzione alle funnel cloud

Anche se spesso innocue, le funnel cloud sono campanelli d’allarme meteorologico. Quando si formano, segnalano che l’atmosfera è particolarmente instabile e che esiste una potenziale evoluzione verso fenomeni estremi, come tornado, grandinate o downburst.

L’osservazione di una nube a imbuto deve quindi invitare alla prudenza: sebbene non ci siano danni visibili a terra, la situazione può cambiare in pochi minuti. È per questo che i meteorologi e i servizi di Protezione Civile monitorano con attenzione simili eventi, specialmente nelle regioni padane dove il microclima e la morfologia del territorio possono favorire l’innesco di fenomeni vorticosi.

Italia e tornado: un fenomeno raro ma reale

Contrariamente a quanto si pensa, l’Italia non è esente dal rischio tornado. Ogni anno si registrano alcuni casi, soprattutto tra la Pianura Padana, il basso Veneto, l’Emilia-Romagna e la fascia costiera adriatica. La maggior parte di questi fenomeni resta a bassa intensità, ma in alcune occasioni hanno provocato danni ingenti.

Le funnel cloud osservate a Vigone e Novara sono quindi un segnale da non sottovalutare. Anche se in sé non rappresentano un pericolo, testimoniano una dinamica atmosferica complessa, in cui la soglia tra spettacolo naturale e disastro meteorologico può essere sottile.

Conclusione

Le funnel cloud sono tra i più suggestivi fenomeni meteorologici. Affascinano per la loro forma perfetta, ma vanno comprese e interpretate con attenzione. Quando una nube a imbuto compare nel cielo, significa che l’atmosfera sta mettendo in moto una potenza che, se completata, può trasformarsi in un tornado.

Restare informati, monitorare i bollettini meteo ufficiali e conoscere la natura di questi fenomeni è il primo passo per convivere con una realtà climatica che – anche in Italia – si fa ogni anno più dinamica e imprevedibile.

