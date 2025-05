Meteo, temporali rigeneranti e mare bollente: la ricetta delle alluvioni italiane

MeteoWeb

Il pomeriggio del 20 maggio 2025 sarà ricordato a lungo dagli abitanti del Ponente ligure, colpiti da un violento e improvviso episodio di maltempo estremo. In poche ore, piogge torrenziali hanno trasformato strade in fiumi, provocato frane, esondazioni e ingenti danni materiali in diverse località della provincia di Savona. Un evento fuori stagione, ma non più eccezionale nel contesto climatico attuale.

Finale Ligure e dintorni sommersi da piogge record

Tra i comuni maggiormente colpiti figurano Finale Ligure, Finalborgo e la frazione di Perti, dove l’esondazione del torrente Pora ha causato allagamenti diffusi, trascinato auto e bloccato interi quartieri. Le strade si sono trasformate in veri e propri torrenti e in poche ore sono caduti oltre 220 mm di pioggia a Calice Ligure, di cui quasi 94 mm in un’ora, segnando un nuovo record per la zona.

Danni si sono registrati anche nei comuni di Rialto, Tovo San Giacomo, Bardino Vecchio e Loano, dove si sono verificati smottamenti, chiusure di strade e l’intervento straordinario della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco per soccorrere residenti e ripristinare la viabilità.

Cosa ha provocato l’evento: dinamiche meteorologiche e fattori locali

A generare questo violento episodio è stato un vortice ciclonico, risalito dalla Costa Azzurra verso il Mar Ligure, che ha stazionato a lungo sul settore occidentale della Liguria. La presenza di una linea di confluenza nei bassi strati – ossia l’incontro tra correnti fresche e secche da ovest/sud-ovest e aria calda e umida proveniente dal Tirreno – ha creato le condizioni ideali per la rigenerazione continua di celle temporalesche sulla stessa area.

Il fenomeno, tecnicamente noto come ‘training rainfall’, si verifica quando temporali successivi si sviluppano e si muovono lungo la stessa direttrice, scaricando piogge intense e persistenti su un territorio limitato. In questo caso, la morfologia della Liguria, con rilievi vicini alla costa e bacini idrografici stretti, ha amplificato gli effetti, trasformando le piogge in un’alluvione lampo.

Il ruolo chiave delle temperature marine: il Mar Ligure come serbatoio di energia

Un elemento determinante che ha potenziato l’intensità dell’evento è stato l’anomalo riscaldamento del Mar Mediterraneo. Al 20 maggio 2025, le acque superficiali del bacino ligure registravano temperature superiori di +2/+3°C rispetto alla media climatica stagionale, con punte prossime ai 19°C.

Questa anomalia positiva ha aumentato il contenuto di vapore acqueo nei bassi strati atmosferici, fungendo da vero e proprio combustibile per i temporali. Maggiore è il calore contenuto nell’acqua marina, maggiore è l’energia disponibile per alimentare instabilità atmosferiche violente.

Non è un caso che negli ultimi anni si stia assistendo a una crescente frequenza di episodi simili: il mare più caldo favorisce lo sviluppo di fenomeni convettivi intensi, anche fuori stagione.

Un evento che si inserisce nel contesto del cambiamento climatico

L’alluvione del 20 maggio 2025 non può essere considerata un’anomalia isolata. Al contrario, si inserisce in un contesto più ampio di tropicalizzazione del clima mediterraneo, caratterizzato da:

Aumenti costanti delle temperature medie , sia atmosferiche che marine;

, sia atmosferiche che marine; Maggiore frequenza di eventi estremi come nubifragi , ondate di calore e piogge torrenziali ;

come , e ; Innalzamento del rischio idrogeologico, specialmente nelle aree con fragili equilibri orografici come la Liguria.

Secondo le proiezioni dei principali centri di climatologia, questa tendenza è destinata a proseguire e intensificarsi nei prossimi anni, rendendo sempre più comuni eventi estremi in periodi insospettabili.

Cosa possiamo imparare da questo evento

L’alluvione lampo che ha colpito il savonese è un campanello d’allarme per la gestione del rischio idraulico e per la pianificazione del territorio. L’aumento della frequenza di questi fenomeni impone:

Un adeguamento delle infrastrutture alla nuova realtà climatica;

alla nuova realtà climatica; La revisione dei piani di protezione civile su scala locale;

su scala locale; Il rafforzamento dei sistemi di allerta precoce e dei modelli previsionali locali;

e dei locali; Una comunicazione continua e capillare ai cittadini.

Conclusioni

L’evento del 20 maggio 2025 rappresenta uno dei segnali più chiari della crescente vulnerabilità della Liguria agli eventi estremi. La combinazione tra depressioni stazionarie, contrasti termici e mare anormalmente caldo ha trasformato un normale episodio di instabilità in un disastro idrogeologico locale.

Mentre l’Atlantico si scalda e il Mediterraneo immagazzina energia, sarà essenziale adottare nuove strategie di prevenzione e accettare che ciò che un tempo era raro sta diventando sempre più probabile.