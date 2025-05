Meteo, la Tornado Alley si sposta: il Sud-Est USA è sempre più a rischio. Il caso del Kentucky

MeteoWeb

Una serie di tornado ha devastato il Kentucky nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 maggio 2025, con conseguenze drammatiche soprattutto nella zona di London e nella contea di Laurel. I bilanci, ancora in fase di aggiornamento, parlano già di una delle più gravi emergenze meteo degli ultimi anni per lo stato. Le autorità locali confermano almeno 14 vittime, concentrate principalmente tra Laurel County e la città di London. Alcune fonti non ufficiali, tuttavia, riferiscono numeri ancora più gravi: si parla di almeno 23 morti a London e 24 in tutto il Kentucky, cifra che potrebbe includere dispersi o decessi ancora da verificare.

I soccorritori sono al lavoro senza sosta tra le macerie di abitazioni ed edifici distrutti, alla ricerca di feriti e possibili sopravvissuti. La situazione resta critica e l’attenzione è massima anche per le condizioni meteo successive, che potrebbero ostacolare le operazioni.

Kentucky sotto attacco: la Tornado Alley si è spostata?

Negli ultimi anni, gli esperti hanno lanciato l’allarme: la storica “Tornado Alley”, tradizionalmente localizzata nelle Grandi Pianure (Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, South Dakota), si sta spostando verso est e sud-est, coinvolgendo sempre più spesso anche il Kentucky.

Questo evento ne è la tragica conferma.

Secondo diversi studi climatologici e meteorologici, negli ultimi 50 anni si è verificata una transizione geografica dei fenomeni tornadici: la frequenza e l’intensità dei tornado si stanno concentrando nel Midwest e nel Sud-Est degli Stati Uniti, un’area oggi definita sempre più spesso “Dixie Alley”.

Tornado sempre più forti e frequenti in Kentucky

I dati parlano chiaro: tra il 2004 e il 2023, il Kentucky ha registrato 158 tornado di intensità EF2 o superiore, ben 67 in più rispetto al ventennio precedente. Una crescita significativa che rende lo stato uno dei più colpiti da tornado intensi negli Stati Uniti.

Il picco di attività si concentra nei mesi primaverili, da marzo a maggio, noti come “tornado season”. È proprio in questo periodo che si sono verificati i più gravi eventi meteorologici degli ultimi anni, incluso quello di maggio 2025.

Perché la Tornado Alley si sta spostando

Le cause dello spostamento della Tornado Alley sono complesse e ancora oggetto di studio. Tra i fattori principali si citano:

Cambiamenti climatici globali , che alterano i pattern dei venti e la stabilità atmosferica .

, che alterano i e la . Maggiore umidità nei bassi strati nel Sud-Est USA, che favorisce sistemi convettivi intensi.

nel Sud-Est USA, che favorisce intensi. Miglioramento delle tecnologie di rilevamento, che consente di identificare più tornado anche in zone storicamente meno monitorate.

In particolare, la valle del Mississippi e il Sud-Est mostrano sempre più spesso condizioni favorevoli alla formazione di tornado intensi, secondo numerosi studi scientifici.

Kentucky: da area marginale a zona ad alto rischio

Una delle sfide principali è aumentare la consapevolezza del rischio tra la popolazione. Il Kentucky non era considerato uno stato ad alto rischio tornado, ma la frequenza crescente di eventi estremi impone un cambiamento sia culturale che operativo.

Dal 2004 al 2023, i tornado in Kentucky hanno causato:

113 vittime

Oltre 1.100 feriti

Danni annui superiori a 29 milioni di dollari

Numeri che richiedono azioni urgenti in termini di preparazione, resilienza e sistemi di allerta.

Conclusione: un nuovo epicentro per i tornado negli Stati Uniti?

Il dramma del 16-17 maggio 2025 rappresenta molto più di un’emergenza locale: è la conferma di un cambiamento strutturale nella geografia dei fenomeni meteorologici estremi negli Stati Uniti.

Il Kentucky e altri stati del Sud-Est si trovano ora nel cuore di una nuova Tornado Alley, più attiva, imprevedibile e pericolosa. Comprendere e gestire questa realtà è essenziale per salvare vite umane, proteggere infrastrutture e comunità, e affrontare le nuove sfide del clima che cambia.