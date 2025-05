La più grande miniera d’oro cinese rafforza gli investimenti nei metalli preziosi: 400 milioni sul piatto per il 2025

MeteoWeb

Zijin, la più grande miniera d’oro cinese, sta espandendo il suo investimento in “streaming” di metalli preziosi nel tentativo di assicurarsi una maggiore fornitura di lingotti in un periodo di prezzi alle stelle. Lo streaming è una forma di finanziamento minerario in cui un investitore effettua un pagamento ad una miniera in cambio di una quota della produzione futura. L’amministratore delegato della filiale di investimento di Zijin ha affermato che il nuovo fondo di streaming, il primo di una società mineraria cinese, sta cercando di concludere accordi in Africa e Sud America e intende investire tra i 200 e i 400 milioni di dollari quest’anno. “Stiamo cercando risorse di qualità sottovalutate”, ha dichiarato amministratore Lisa Liu, delegata di Gold Mountains Asset Management, una filiale di Zijin con sede a Hong Kong, aggiungendo che “siamo molto ottimisti sui prezzi dell’oro”.

I prezzi dell’oro quest’anno sono in aumento del 27%, raggiungendo nuovi massimi storici, poiché gli investitori hanno cercato beni rifugio a causa delle turbolenze causate dalla politica commerciale statunitense. Zijin Mining Group, finanziato dallo Stato e quotato a Hong Kong e Shanghai, è il sesto produttore mondiale di oro, oltre che un importante produttore di rame, zinco e litio. Negli ultimi anni la società, con una capitalizzazione di mercato di 68 miliardi di dollari, ha intrapreso un percorso di espansione internazionale. Possiede partecipazioni in miniere di rame e oro che vanno dalla Serbia alla Colombia, dall’Australia alla Repubblica Democratica del Congo, e recentemente ha investito nel litio con un progetto in Argentina. L’unità di gestione patrimoniale di Zijin è stata fondata nel 2013 e gestisce oltre 5 miliardi di dollari. Lo scorso anno l’unità ha concluso il suo primo accordo di streaming e afferma che il modello di finanziamento offre tassi di rendimento “molto interessanti”, se i prezzi dell’oro restano elevati, mitigando al contempo alcuni dei rischi derivanti dalla gestione diretta di una miniera.