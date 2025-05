Tragedia sul Monte Titano: 32enne muore precipitando durante un’arrampicata

MeteoWeb

Una donna è morta cadendo nel vuoto dalla roccia di San Marino a ridosso della Seconda Torre, una delle creste del Monte Titano. Si tratterebbe di una cittadina moldava, residente a Forlì, ma l’identità non è stata ancora confermata. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.40 e stando ad una prima ricostruzione la donna si trovava insieme ad altre persone, quindi in cordata a quanto pare legata, mentre affrontava la scalata della roccia. Ma non è chiaro se sia caduta quando era ancora sul sentiero oppure quando si trovava in arrampicata. Sul posto la Polizia civile di San Marino e vigili del fioco di Rimini. Ci vorrà diverso tempo prima che si riseca a recuperare il corpo caduto nella boscaglia. La parte più alta della Rocca di San Marino si trova ad un’altezza di 800 metri, la donna è caduta da un’altezza sicuramente inferiore ma comunque fatale.

La vittima ha 32 anni, cittadina moldava, ed era in cordata con altri due amici sempre della provincia di Forlì. Stando a una prima ricostruzione la donna avanzata in scalata davanti agli amici che non avrebbero visto la caduta ma solo sentito un tonfo, inizialmente credevano quello di un masso in movimento. Quando invece si sono accorti che si trattava della loro compagnia caduta, sono scesi e hanno cercato di rianimarla, ma la 32enne è morta sul colpo. Gli scalatori sono ancora in un punto della roccia tra la boscaglia dove stanno aspettando l’arrivo di un elicottero. A quanto pare una squadra dei vigili del fuoco è riuscita a raggiungerli a piedi, ma le operazioni per prelevare la salma saranno condotte con l’aiuto di una barella dell’elisoccorso.