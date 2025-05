Nasce in Texas Starbase, la città di Elon Musk e SpaceX

MeteoWeb

Starbase, la sede texana della compagnia aerospaziale SpaceX fondata da Elon Musk, è ufficialmente diventata una città. La decisione è stata approvata con una netta maggioranza durante un referendum locale: 212 voti favorevoli contro 6 contrari, secondo i dati forniti dal Dipartimento Elettorale della Contea di Cameron. L’annuncio è stato celebrato da Musk stesso sulla piattaforma X, definendola “ora una vera città!”. L’idea di trasformare la base di lancio in una vera e propria municipalità risale al 2021, ma solo ora ha ottenuto l’ufficializzazione.

Starbase, un avamposto per Luna e Marte

Starbase è il centro nevralgico delle attività di SpaceX legate all’esplorazione spaziale. Da qui partono i razzi progettati per riportare astronauti sulla Luna nell’ambito del programma Artemis della NASA e, in futuro, per spingersi fino a Marte. La base, situata all’estremo Sud del Texas vicino al confine con il Messico, si estende su circa 4 km², popolata principalmente da roulotte Airstream e abitazioni di metà Novecento.

La maggior parte dei 283 aventi diritto al voto risiede nell’area per motivi professionali legati a SpaceX, rendendo il risultato elettorale ampiamente prevedibile.

Una città aziendale sotto il controllo di Musk

La nascita di Starbase come città ha sollevato non poche preoccupazioni tra attivisti e abitanti della zona. Il timore principale riguarda l’aumento del potere diretto di Musk sull’area, in particolare sulla gestione dell’accesso alla spiaggia e al parco statale di Boca Chica, che potrebbero essere chiusi durante i lanci e le operazioni logistiche di SpaceX.

Attualmente, la chiusura delle strade e delle aree pubbliche avviene tramite autorizzazioni da parte della contea. Tuttavia, con la nuova struttura municipale, SpaceX sta spingendo affinché questi poteri passino al sindaco e al consiglio comunale della neonata città, dove Musk e i suoi collaboratori hanno un’influenza dominante.

Infrastrutture e servizi gestiti dall’azienda

Già oggi SpaceX gestisce direttamente le infrastrutture locali, incluse le strade, le utenze e persino servizi essenziali come scuole e assistenza medica per i residenti. In una lettera inviata nel 2024 alle autorità locali, il direttore generale di Starbase, Kathryn Lueders, ha sostenuto la necessità di trasformare l’insediamento in città per permettere una crescita ordinata e strutturata della comunità.

L’azienda ha inoltre chiesto alla Federal Aviation Administration l’autorizzazione per aumentare da 5 a 25 i lanci annui dallo spazioporto.

Proteste e resistenza dal territorio

Parallelamente all’elezione municipale, si sono moltiplicate le proteste da parte di gruppi locali. Il South Texas Environmental Justice Network ha organizzato manifestazioni contro la perdita di accesso alla spiaggia e contro la centralizzazione del potere nelle mani dell’azienda.

Alcuni progetti di legge statali prevedono persino pene fino a 180 giorni di carcere per chi non obbedisce agli ordini di evacuazione della spiaggia durante le attività di SpaceX, aumentando ulteriormente la tensione con le comunità locali.

