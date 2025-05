Nucleare, Pichetto: “tempi maturi per Ddl in Parlamento. Il dibattito sia più ampio possibile, serve consenso”

MeteoWeb

“Credo, sono convinto, che noi non faremo centrali nucleari“, perché “quando parliamo di futuro del nucleare stiamo parlando di small reactor e poi reactor“, piccoli impianti di nuova generazione, grandi solo “sei per sei per sei, come un container” per 300 MW “pari all’energia che producono 2500 ettari di fotovoltaico, e lo dico anche perché dobbiamo stare molto attenti ad occupare il territorio“, dice il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dal Festival dell’Economia di Trento, organizzato da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing.

Sull’iter per arrivare al nucleare spiega: “credo che a giorni dovrebbe essere maturo il passaggio al Parlamento del disegno di legge, ma poi i tempi se li detta il Parlamento, non può il Governo. Quello che spero è che ci sia un dibattito più ampio possibile”. “Dobbiamo dire quale nucleare vogliamo fare e avere un consenso dell’opinione pubblica“, sottolinea il Ministro. “Non basta il disegno di legge, che vuol dire mettere il Paese nella condizione giuridica adeguata per far sapere, ad esempio, a chi vuole costruire un piccolo reattore dove andare a fare la domanda. Altrettanto importante è far crescere la competenza che nel nostro Paese è già molto alta, ma dobbiamo costruire tutta la fascia produttiva”. “I fronti sono tanti: la norma, la comunicazione più trasparente possibile, la crescita delle competenze tecnologiche per essere pronti quando ci sarà lo strumento“, ha concluso Pichetto.