Passeggiata spaziale al femminile: astronaute NASA preparano la ISS per nuovi pannelli solari

Due astronaute della NASA, Anne McClain e Nichole Ayers, hanno portato a termine ieri la 5ª passeggiata spaziale tutta al femminile nella storia dell’esplorazione spaziale. L’attività extraveicolare (EVA) è durata 5 ore e 44 minuti, concludendosi alle 20:49 ora italiana, dopo che le 2 astronaute hanno fatto rientro nel modulo di decompressione Quest della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

La missione faceva parte dell’Expedition 73 e aveva lo scopo principale di iniziare i preparativi per l’installazione di una nuova serie di pannelli solari avanzati, denominati IROSA (International Space Station Rollout Solar Arrays), che saranno lanciati in una prossima missione di rifornimento SpaceX nel corso dell’anno.

La passeggiata spaziale del 1° maggio

McClain e Ayers hanno iniziato il loro lavoro alle 15:05 ora italiana, trasportando strumenti e attrezzature sul lato sinistro del traliccio principale della ISS. Qui hanno assemblato e montato una parte della struttura che ospiterà i nuovi pannelli solari, capaci di aumentare la produzione energetica della stazione del 30%, portando la potenza complessiva da 160 a 215 kilowatt.

Tuttavia, a causa di un ritardo sulla tabella di marcia e delle limitazioni legate alle risorse di bordo (come ossigeno e batteria delle tute), alcune attività programmate sono state rimandate a una futura EVA. La priorità è stata quindi data alla manutenzione dei sistemi di comunicazione, con il riposizionamento di un’antenna utilizzata per i veicoli cargo Cygnus di Northrop Grumman.

Nel tempo rimanente, le astronaute si sono dedicate a compiti di preparazione, come la connessione di un cavo per il trasferimento di energia elettrica dal segmento statunitense al segmento russo della Stazione, e la preparazione di un pannello protettivo per lavori futuri.

Per McClain si è trattato della 3ª passeggiata spaziale, portando il suo tempo complessivo all’esterno della Stazione a 18 ore e 52 minuti. Per Ayers, invece, è stato un debutto. L’operazione è stata la 93ª dal modulo Quest e la 275ª in totale in supporto dell’assemblaggio e della manutenzione della ISS.

La prima spacewalk interamente femminile risale all’ottobre 2019, con le astronaute Christina Koch e Jessica Meir.

