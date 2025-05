Paura nella notte: forte terremoto di magnitudo 5.9 in Grecia, scossa avvertita anche in Italia | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Paura nella notte tra martedì e mercoledì: un forte terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito la Grecia alle ore 00:51 italiane. L’epicentro è stato localizzato nei pressi dell’isola di Creta, a una profondità di 83 km, secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La scossa è stata chiaramente avvertita non solo nelle zone della Grecia, ma anche in alcune regioni dell’Italia meridionale. Numerose segnalazioni sono arrivate in particolare dalla Calabria e dalla Sicilia orientale, dove diversi cittadini hanno riferito di aver percepito un tremore.

Le autorità greche stanno monitorando la situazione e hanno avviato controlli di routine nelle zone più vicine all’epicentro. Intanto, anche in Italia la situazione è sotto osservazione. La zona dell’isola di Creta è nota per la sua attività sismica.