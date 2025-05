L’inquietante previsione: ecco perché Elon Musk vuole portarci su Marte

MeteoWeb

Un’assicurazione sulla vita, per l’intera umanità. È così che Elon Musk descrive la colonizzazione di Marte. Dietro questa ambizione titanica, però non si cela solo il desiderio di esplorazione spaziale: la sua motivazione nasce da una previsione scientifica inquietante. Secondo il fondatore di SpaceX, il futuro della vita sulla Terra è segnato dalla sorte del Sole, destinato a distruggere il nostro pianeta. Durante una recente intervista con il conduttore di Fox News Jesse Watters, Musk ha spiegato: “A un certo punto, tutta la vita sulla Terra sarà distrutta dal Sole. Il Sole si sta gradualmente espandendo, e per questo dobbiamo diventare una civiltà multiplanetaria, perché la Terra verrà ridotta in cenere”.

Una minaccia a lungo termine, ma inevitabile

L’allarme lanciato da Musk non è solo una trovata mediatica. È basato su proiezioni astrofisiche ben note alla comunità scientifica. Il Sole, come tutte le stelle di tipo G, ha una durata di vita definita. Nato circa 4,6 miliardi di anni fa, si trova attualmente a metà del suo ciclo vitale. Tra circa 500 milioni di anni, l’aumento della sua luminosità renderà la Terra troppo calda: l’atmosfera verrà dispersa nello Spazio e gli oceani si prosciugheranno. Sarà la fine della vita complessa. Successivamente, in un arco di tempo di circa 5 miliardi di anni, il Sole si espanderà fino a diventare una gigante rossa, inglobando probabilmente anche la Terra. Infine, espellerà i suoi strati esterni, formando una nebulosa planetaria, lasciandosi alle spalle una nana bianca, il suo nucleo residuo, destinato a raffreddarsi lentamente nel corso di miliardi di anni.

Marte come “piano B” dell’umanità

Secondo Musk, l’unica speranza per la sopravvivenza della nostra specie è l’espansione verso altri pianeti, e Marte rappresenta la meta più realistica. “Uno dei vantaggi di Marte è che può essere considerato una polizza vita per la vita stessa“, ha dichiarato. Sebbene il Pianeta Rosso sia inospitale per l’uomo nelle condizioni attuali, le sue caratteristiche lo rendono il candidato più adatto per una futura colonizzazione.

Per realizzare questa visione, SpaceX sta sviluppando Starship, il razzo più potente mai costruito, completamente riutilizzabile, progettato per trasportare esseri umani e materiali su Marte. La navetta ha già volato 8 volte, con 2 test parzialmente riusciti nel 2025. I voli hanno visto buone prestazioni del booster principale (Super Heavy), ma problemi persistenti con lo stadio superiore (Ship) hanno portato a esplosioni in volo.

Il futuro secondo Musk: tra ottimismo tecnologico e urgenza esistenziale

Nonostante le difficoltà tecniche, SpaceX è determinata a proseguire lo sviluppo: il 9° volo di Starship è già in preparazione. Tuttavia, non è ancora stata annunciata una data ufficiale per il lancio. Musk stima che ci restino circa 450 milioni di anni prima che le condizioni sulla Terra diventino incompatibili con la vita. Un orizzonte temporale lungo, sì, ma che secondo lui non deve giustificare l’inazione.

La colonizzazione di Marte, dunque, non è solo un sogno fantascientifico o un’operazione di marketing spaziale. È, nelle intenzioni di Musk, una strategia di sopravvivenza a lungo termine per l’intera umanità.