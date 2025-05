Quando la montagna crolla, dalle Alpi all’Himalaya: il collasso silenzioso dei ghiacciai in crisi

MeteoWeb

La frana che ha seppellito un villaggio svizzero e il letto di un fiume sta riportando l’attenzione sul ruolo del riscaldamento globale nel collasso dei ghiacciai in tutto il mondo. In Svizzera, la montagna ha ceduto mercoledì perché la parete rocciosa sopra il Ghiacciaio di Birch era diventata instabile a causa dello scioglimento del permafrost montano, provocando la caduta di detriti che, appesantendo il ghiacciaio, ne hanno causato il movimento. È quanto ha spiegato ad AP Martin Truffer, professore di fisica all’Università dell’Alaska che studia il movimento dei ghiacciai.

I laghi glaciali: una minaccia crescente

Anche i laghi che si formano alla base dei ghiacciai in scioglimento a volte cedono, spesso con risultati catastrofici. La frana che ha sepolto gran parte di un villaggio svizzero questa settimana sta focalizzando una rinnovata attenzione sul ruolo del riscaldamento globale nel collasso dei ghiacciai in tutto il mondo e sui crescenti pericoli.

Diverse modalità di collasso, unica causa comune

Le modalità di collasso dei ghiacciai – dalle Alpi e dalle Ande all’Himalaya e all’Antartide – possono essere diverse. Tuttavia, in quasi ogni caso, il cambiamento climatico gioca un ruolo. Come detto, in Svizzera, la montagna ha ceduto mercoledì vicino al villaggio di Blatten, nella valle meridionale del Lötschental, perché la parete rocciosa sopra il Ghiacciaio di Birch era diventata instabile a causa dello scioglimento del permafrost montano, provocando la caduta di detriti che hanno coperto il ghiacciaio negli ultimi anni.

Mentre i detriti hanno isolato il ghiacciaio e rallentato lo scioglimento, il loro peso ha fatto sì che il ghiaccio iniziasse a muoversi, accelerando drasticamente alcune settimane fa. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione di circa 300 persone, nonché di tutto il bestiame, dal villaggio nei giorni scorsi, “quando è diventato chiaro che un’intera parete della montagna stava per crollare“, ha affermato Truffer, che è svizzero.

Eventi catastrofici in aumento

I laghi che si formano alla base dei ghiacciai mentre si sciolgono e si ritirano a volte cedono, spesso con risultati catastrofici. L’acqua può persino sollevare un intero ghiacciaio, permettendogli di drenare, ha spiegato Truffer, aggiungendo che la capitale dell’Alaska, Juneau, è stata inondata negli ultimi anni perché ogni anno si forma un lago su un ghiacciaio in rapido ritiro che alla fine cede.

Nel 2022, un blocco di ghiaccio delle dimensioni di un edificio residenziale dal ghiacciaio della Marmolada nelle Dolomiti italiane si è staccato durante un’ondata di caldo estiva, provocando una valanga di detriti nella popolare destinazione escursionistica estiva e uccidendo 11 persone. Un ghiacciaio nella catena montuosa Aru del Tibet è crollato improvvisamente nel 2016, uccidendo nove persone e il loro bestiame, seguito pochi mesi dopo dal collasso di un altro ghiacciaio. Ci sono stati anche crolli in Perù, incluso uno nel 2006 che ha causato un mini-tsunami; più recentemente, una laguna glaciale è straripata ad aprile, scatenando una frana che ha ucciso 2 persone.

L’instabilità dei ghiacciai: un problema reale e crescente

“È incredibile a volte quanto rapidamente possano crollare“, ha dichiarato ad AP Lonnie Thompson, un esperto di ghiacciai della Ohio State University. “L’instabilità di questi ghiacciai è un problema reale e crescente, e ci sono migliaia e migliaia di persone a rischio“.

I ghiacciai delle Alpi: un esempio lampante

I ghiacciai delle Alpi hanno perso il 50% della loro superficie dal 1950 e il tasso di perdita di ghiaccio sta accelerando, con “proiezioni… che tutti i ghiacciai delle Alpi potrebbero scomparire in questo secolo“, ha spiegato Thompson. La Svizzera, che ha il maggior numero di ghiacciai di qualsiasi Paese in Europa, ha visto scomparire il 4% del suo volume totale di ghiacciai nel 2023, il secondo più grande calo in un singolo anno dopo un calo del 6% nel 2022.

Effetti in Perù e proiezioni future

Uno studio del 2023 ha rilevato che il Perù ha perso più della metà della sua superficie glaciale negli ultimi 6 decenni e 175 ghiacciai sono scomparsi a causa del cambiamento climatico tra il 2016 e il 2020, principalmente a causa dell’aumento della temperatura media globale. Uno studio pubblicato su Science ha riportato che, anche se le temperature globali si stabilizzassero al loro livello attuale, il 40% dei ghiacciai del mondo andrebbe comunque perso. Tuttavia, se il riscaldamento fosse limitato a 1,5°C – il limite di riscaldamento a lungo termine dalla fine del 1800 richiesto dall’accordo sul clima di Parigi del 2015 – si potrebbe preservare il doppio del ghiaccio glaciale rispetto a quanto si otterrebbe altrimenti.

Anche così, molte aree diventeranno prive di ghiaccio a prescindere, ha evidenziato Truffer, l’esperto dell’Università dell’Alaska. “Ci sono luoghi in Alaska dove abbiamo dimostrato che non è necessario un ulteriore riscaldamento globale” perché scompaiano, ha concluso Truffer. “La ragione per cui alcuni… (ancora) esistono è semplicemente perché ci vuole un certo tempo perché si sciolgano. Ma il clima è già tale che sono condannati“.