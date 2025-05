Quando scomparirà la vita sulla Terra? Cosa dicono i dati

MeteoWeb

La fine è un concetto che, per quanto sgradito, è intrinsecamente legato all’esistenza. Proprio come i mammut lanosi, le tigri della Tasmania e tante amate serie tv, un giorno, il tempo dell’umanità giungerà inevitabilmente al termine. Ma non saremo soli: alla fine, tutta la vita sulla Terra cesserà di esistere. La domanda cruciale è: quando accadrà? Sorprendentemente, la scienza ci offre alcune date, seppur distanti, su questo inevitabile epilogo, basandosi su studi scientifici specifici.

La Terra diventerà inabitabile per l’uomo

L’impatto antropico sul pianeta è innegabile. Stiamo trasformando la Terra in un ambiente sempre più ostile, segnato da disastri climatici incalzanti. Come sottolinea François Keck, ricercatore post-dottorato nel gruppo di Altermatt, autore principale di un’ampia sintesi di studi che misurano l’estensione e l’impatto dell’attività umana sul mondo naturale, “non è solo il numero di specie a diminuire; la pressione umana sta anche modificando la composizione delle comunità di specie“. Questa perdita di biodiversità e l’alterazione degli equilibri ecologici, unite agli eventi climatici estremi e alla scarsità di risorse, stanno già mettendo a dura prova la vita, inclusa la nostra.

Anche ipotizzando uno scenario ottimistico in cui l’umanità riuscisse ad invertire la rotta e mitigare drasticamente il proprio impatto, il futuro a lungo termine appare tutt’altro che roseo. Alexander Farnsworth, ricercatore senior presso il Cabot Institute for the Environment dell’Università di Bristol, è l’autore principale di uno studio del 2023 che ha utilizzato supercomputer per modellare i climi globali nei prossimi 250 milioni di anni. I risultati di questa ricerca dipingono un quadro di una Terra virtualmente inabitabile per qualsiasi mammifero. Entro quel lasso di tempo, “i livelli di anidride carbonica potrebbero raddoppiare i livelli attuali“, spiega Farnsworth. “Con il Sole che si prevede emetterà circa il 2,5% in più di radiazioni e il supercontinente situato principalmente nelle calde e umide regioni tropicali, gran parte del pianeta potrebbe affrontare temperature tra i 40 e i 70°C“. Questo studio delinea un mondo dominato da un unico supercontinente, con un’atmosfera arricchita di CO₂ e un Sole più caldo e brillante, che renderà la vita per i mammiferi, inclusa la nostra specie, insostenibile a causa delle temperature estreme e dell’elevata umidità.

La scomparsa dell’ossigeno: un orizzonte ancora più lontano?

Se la prospettiva di un pianeta surriscaldato è inquietante, per uno scenario di estinzione totale della vita come la conosciamo dobbiamo considerare un altro fattore cruciale: l’ossigeno. Kazumi Ozaki, professore assistente all’Università di Toho, in una dichiarazione del 2021, ha sottolineato come le discussioni sulla longevità della biosfera terrestre basate sull’aumento della luminosità solare e sul ciclo geochimico carbonato-silicato trascurino un aspetto fondamentale: la continua diminuzione dei livelli di CO₂ atmosferica su scale geologiche.

Ozaki e il suo collega Christopher Reinhard, professore associato al Georgia Institute of Technology, hanno pubblicato nel 2021 uno studio sulla rivista Nature. In questa ricerca, attraverso modelli computerizzati per prevedere stocasticamente i processi climatici e biogeologici, hanno calcolato che l’atmosfera ricca di ossigeno della Terra potrebbe durare solo un altro miliardo di anni circa. Questo processo è una conseguenza inevitabile dell’aumento del flusso solare, che porterà alla progressiva eliminazione della CO₂ dall’atmosfera. Sebbene una riduzione dei gas serra possa sembrare positiva per l’umanità attuale, per le piante significa la fine della fotosintesi e, di conseguenza, della produzione di ossigeno.

La previsione, basata sui risultati di questo studio, è drastica: una riduzione dell’ossigeno di un milione di volte rispetto ai livelli attuali, portando a un mondo simile a quello esistito circa 2,5 miliardi di anni fa, prima del “Grande Evento di Ossidazione“. L’atmosfera sarà caratterizzata da elevati livelli di metano, bassi livelli di CO₂ e assenza di uno strato di ozono. Questo cambiamento avverrà rapidamente, nell’arco di circa 10mila anni, e sarà devastante per la biosfera, incapace di adattarsi a una trasformazione ambientale così radicale.

Ancora più allarmante è quanto evidenziato nello stesso studio pubblicato su Nature: alcuni modelli suggeriscono che le piante terrestri C3 potrebbero cessare di essere vitali sulla superficie terrestre tra meno di 500 milioni di anni. Se ciò si verificasse, si imporrebbe un limite fisico alla capacità delle biosfere fotosintetiche di mantenere alti livelli di ossigeno atmosferico, creando un compromesso fondamentale tra l’evoluzione stellare a lungo termine, il ciclo geologico del carbonio e la scala temporale intrinseca dell’ossigenazione atmosferica.

La fine di ogni forma di vita sulla Terra?

Dunque, tra 1 o 2 miliardi di anni, ogni forma di vita scomparirà? Forse no. Il “Grande Evento di Ossidazione“, pur essendo stato cruciale per lo sviluppo della vita complessa, fu un’ecatombe per gli organismi anaerobici preesistenti. Come sottolineato da Reinhard in un’intervista a New Scientist, dopo la grande deossigenazione, è probabile che molte di queste forme di vita primitive, attualmente relegate in nicchie marginali, torneranno a dominare il pianeta. Il punto definitivo in cui la vita non potrà più esistere sulla Terra, nella sua accezione più ampia, sarà probabilmente quando il Sole si espanderà in una gigante rossa, inghiottendo i pianeti più interni, inclusa la nostra Terra. Tecnicamente, il nostro pianeta avrà “solo” 4,2 miliardi di anni a quel punto, ma su scala umana, possiamo pensare a un periodo di circa 5-7 miliardi di anni da oggi. Fino ad allora, come diceva uno scienziato in un celebre film: “La vita… trova un modo“. Anche di fronte a scenari futuri così desolanti, la resilienza della vita sulla Terra non smette di sorprenderci, come dimostra la persistenza di forme di vita anche in condizioni estreme.