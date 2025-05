Regno Unito senz’acqua? La crisi idrica non è solo colpa del clima

MeteoWeb

Mentre l’Europa settentrionale affronta un progressivo inaridimento del suolo e stagioni sempre più instabili, il Regno Unito entra in una delle sue fasi più critiche in termini di disponibilità d’acqua. Già da aprile, la Scozia ha attivato un “early warning” sulla scarsità idrica, segnalando una situazione che si preannuncia grave per i mesi estivi. Ma il problema, pur partendo dal nord, riguarda tutta la nazione: l’Inghilterra in particolare mostra preoccupanti segni di vulnerabilità strutturale.

Una crisi idrica annunciata

Non si tratta di un’allerta isolata. Le previsioni meteorologiche per la primavera e l’estate 2025 segnalano precipitazioni inferiori alla media e temperature in aumento. Una combinazione che accelera i fenomeni di siccità, mettendo in difficoltà interi settori, dall’agricoltura alla gestione delle risorse naturali. Il suolo è sempre più arido, i bacini naturali faticano a rigenerarsi e le falde sono in progressiva riduzione.

Trent’anni senza nuovi bacini: infrastrutture al collasso

Uno dei nodi più gravi della crisi risiede nella mancanza cronica di investimenti nelle infrastrutture idriche. In Inghilterra non viene costruito un nuovo bacino idrico da oltre trent’anni. Questa stasi infrastrutturale ha lasciato la rete idrica nazionale obsoleta, fragile, incapace di rispondere a emergenze sempre più frequenti. Il sistema perde ogni giorno milioni di litri d’acqua a causa di tubature vecchie, mal gestite e soggette a continui guasti.

A rendere la situazione ancora più delicata è il modello di gestione privatizzata, introdotto negli anni ’80. Le principali compagnie idriche, pur avendo beneficiato di ampi margini di profitto, sono ora accusate di aver sottovalutato gli investimenti strategici. È il caso emblematico di Thames Water, il colosso dell’approvvigionamento idrico di Londra, oggi a rischio fallimento. La società registra perdite giornaliere superiori a 570 milioni di litri d’acqua.

Il Regno Unito rischia di rimanere senz’acqua entro il 2040

Secondo studi ambientali e report governativi, il Regno Unito potrebbe esaurire le proprie risorse idriche entro il 2040. Le cause? Cambiamenti climatici, urbanizzazione crescente, sprechi domestici e perdite nella rete. Attualmente, circa un terzo dell’acqua prelevata si perde prima ancora di raggiungere i rubinetti. Gli esperti avvertono che la crisi idrica rischia di diventare strutturale, e non più un fenomeno occasionale.

Allarme qualità: un sistema idrico contaminato

Alla carenza quantitativa si aggiunge un problema qualitativo. Gran parte della rete è esposta a inquinamenti fognari, batterici e chimici. Scarichi non trattati finiscono nei fiumi e nei corsi d’acqua, compromettendo l’ecosistema e la salute pubblica. Oggi, solo il 16% dei corsi d’acqua inglesi soddisfa gli standard biologici, e nessuno supera i test per l’inquinamento chimico.

Con l’arrivo dell’estate e il caldo, la proliferazione batterica potrebbe aggravare il quadro sanitario. Già si registrano casi di dissenteria legati al consumo d’acqua non potabile.

Serve una svolta politica e infrastrutturale

La crisi che incombe sull’estate 2025 non è solo colpa del clima, ma di una gestione poco lungimirante. Serve una strategia nazionale per l’acqua, con investimenti in infrastrutture, tecnologie, monitoraggio, e una politica di riuso e risparmio idrico. Le istituzioni e le aziende devono assumersi la responsabilità di un cambiamento sistemico.

Conclusione: il tempo è scaduto

Il Regno Unito è in ritardo. La siccità del 2025 potrebbe segnare un punto di non ritorno. Tra reti obsolete, privatizzazione inefficiente e scarsità idrica, milioni di cittadini rischiano di rimanere senz’acqua potabile nei prossimi mesi. È urgente agire ora, prima che la crisi diventi la nuova normalità.