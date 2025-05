Scoperta una mutazione genetica che permette di dormire solo 4 ore, senza conseguenze

MeteoWeb

Alcune persone riescono a sentirsi riposate dopo appena 4 ore di sonno, senza mostrare alcun segno di stanchezza o problemi di salute. Questo fenomeno, lontano dalle raccomandazioni mediche di dormire tra le 7 e le 9 ore a notte, sarebbe legato a una rara mutazione genetica nel gene SIK3, recentemente scoperta da un team di ricercatori cinesi.

La mutazione, denominata N783Y, altera la struttura della proteina SIK3, riducendo la sua capacità di trasferire molecole di fosfato, un processo chiave per regolare il ciclo sonno-veglia. Gli esperimenti condotti su topi geneticamente modificati hanno mostrato una riduzione del tempo di sonno e un incremento della profondità del riposo, come rilevato dalle onde cerebrali Delta.

Nonostante dormano meno, queste persone non manifestano gli effetti tipici della deprivazione cronica di sonno, come problemi cognitivi o cardiovascolari. Lo studio, pubblicato anche sull’Independent, apre nuove prospettive nella ricerca sul sonno, suggerendo che SIK3 possa diventare un bersaglio per lo sviluppo di farmaci in grado di migliorare l’efficienza del riposo. Una scoperta che potrebbe rivoluzionare il modo in cui comprendiamo e trattiamo i disturbi del sonno.