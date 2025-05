Scoperto il più grande giacimento di rame, oro e argento degli ultimi 30 anni: così riscrive l’industria mineraria

MeteoWeb

Un’enorme scoperta mineraria potrebbe riscrivere il futuro dell’economia argentina: un giacimento di rame, oro e argento, il più grande degli ultimi trent’anni, è stato individuato nella provincia di San Juan, nella regione andina al confine con il Cile. La scoperta è stata annunciata da Vicuña, una joint venture nata dalla collaborazione tra le compagnie minerarie Lundin Mining e BHP. Secondo le stime preliminari, il giacimento conterrebbe oltre 80 milioni di once di oro e argento e più di 12 milioni di tonnellate di rame. Una quantità senza precedenti che potrebbe trasformare radicalmente il ruolo dell’Argentina nell’industria mineraria globale. “Questa scoperta potrebbe influenzare il futuro dell’intero settore minerario sudamericano”, ha dichiarato Jack Lundin, CEO di Lundin Mining.

Il rame, risorsa chiave per la transizione energetica, è sempre più richiesto per la produzione di veicoli elettrici, impianti solari ed eolici. Oro e argento, invece, trovano impiego in settori che spaziano dalla gioielleria alla medicina, fino all’elettronica avanzata, connettendo il nuovo giacimento argentino ai principali mercati internazionali.

Impatti economici e opportunità sociali

Gli analisti prevedono che questa scoperta darà un forte impulso all’economia argentina, stimolando la creazione di posti di lavoro, l’incremento degli scambi commerciali e lo sviluppo infrastrutturale. Le comunità locali, in particolare nelle zone più isolate e meno sviluppate, sperano che i ricavi generati possano essere reinvestiti in sanità, istruzione e viabilità. Dave Dicaire, direttore generale di Vicuña, ha affermato: “siamo in una posizione eccellente per far crescere un distretto minerario con potenzialità straordinarie”.

Sfide ambientali e diritti delle comunità locali

Lo sviluppo del progetto minerario dovrà però affrontare importanti sfide ambientali e sociali. L’area montuosa interessata, nota per la sua biodiversità e fragilità ecologica, richiederà monitoraggi costanti e tecnologie avanzate per ridurre l’impatto delle attività estrattive. Sono previsti impianti per il trattamento delle acque, sistemi di smaltimento dei residui più sicuri e il monitoraggio ambientale in tempo reale.

Cooperazione regionale e sviluppo integrato

La scoperta potrebbe rafforzare la cooperazione con i vicini Cile e Perù, leader storici nella produzione di rame, dando vita a sinergie nella condivisione di tecnologie, forza lavoro e investimenti. Uno degli obiettivi sarà migliorare le infrastrutture logistiche, come strade, ferrovie e dogane, per facilitare il trasporto dei minerali e migliorare la mobilità delle popolazioni locali. La strategia delle aziende coinvolte punta su trasparenza, sostenibilità e responsabilità ambientale, evitando gli errori del passato osservati in altre aree minerarie del mondo.

Il governo argentino vede in questo progetto l’occasione per diversificare l’economia nazionale, ancora fortemente legata all’agricoltura, integrando un settore minerario moderno che possa convivere con il turismo e la tutela dell’ambiente. Con una scoperta di questa portata, l’Argentina si trova di fronte a una scelta cruciale: trasformare una ricchezza naturale in motore di sviluppo inclusivo e sostenibile, senza compromettere l’integrità ambientale né i diritti delle comunità. Il mondo osserva, e le prossime mosse saranno decisive per scrivere un nuovo capitolo nella storia mineraria del continente.