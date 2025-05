Scoperto meccanismo molecolare che fa dimagrire velocemente

MeteoWeb

Un nuovo studio pubblicato su Nature rivela un meccanismo molecolare che consente di dimagrire velocemente: è in grado di attivare una rapida perdita di peso corporeo, basato sulla riduzione dell’amminoacido cisteina. La ricerca, condotta alla New York University Grossman School of Medicine, mostra che topi geneticamente modificati e privati della capacità di produrre cisteina hanno perso fino al 30% del peso in una sola settimana.

La cisteina è coinvolta nella sintesi del coenzima A, cruciale in oltre cento reazioni metaboliche. La sua drastica riduzione ha bloccato l’efficienza dei normali processi energetici cellulari, costringendo le cellule ad attingere rapidamente alle riserve di grasso per sopravvivere.

Sebbene i risultati non siano immediatamente applicabili all’uomo, aprono nuove prospettive per lo sviluppo di terapie anti-obesità. Gli scienziati intendono ora identificare i tessuti responsabili della perdita di peso osservata, reintroducendo la cisteina in specifiche cellule dei topi.

“In futuro speriamo di manipolare parti di questo processo per indurre una perdita di peso simile negli esseri umani, ma senza rimuovere completamente la cisteina“, afferma Dan Littman, immunologo e co-autore dello studio. Questo amminoacido, infatti, è coinvolto in numerose vie metaboliche cellulari: eliminarlo potrebbe essere pericoloso, perché rischia di rendere gli organi più vulnerabili alle tossine.