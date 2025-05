SpaceX accende i motori, il 9° volo di Starship si avvicina | VIDEO

MeteoWeb

SpaceX continua i preparativi per il 9° volo di prova del suo rivoluzionario megarazzo Starship. Questa settimana, l’azienda ha condotto un importante test di fuoco statico con lo stadio superiore del veicolo, presso il suo sito di Starbase nel Sud del Texas, segnando un passo cruciale verso il lancio.

Test di accensione dei motori Raptor dello stadio superiore

Durante il test, SpaceX ha acceso con successo uno dei 6 motori Raptor dello stadio superiore, alto 52 metri. Attraverso un post su X l’azienda ha dichiarato che il test ha “dimostrato un’accensione nello Spazio“, accompagnando l’annuncio con immagini. Secondo quanto riportato da NASASpaceflight.com, SpaceX avrebbe condotto anche un ulteriore test di “static fire” con 6 motori dello stesso stadio superiore nella giornata di giovedì, sebbene l’azienda non abbia ancora rilasciato comunicazioni ufficiali in merito.

SpaceX, test di fuoco statico per il 2° stadio di Starship

Starship, il razzo più grande e potente mai costruito

Con i suoi imponenti 123 metri di altezza, Starship si configura come il razzo più grande e potente mai costruito dall’umanità. Il sistema è composto da 2 stadi completamente e rapidamente riutilizzabili: un gigantesco booster chiamato Super Heavy e uno stadio superiore denominato Starship, o semplicemente Ship. Entrambi gli stadi sono alimentati dai nuovi motori Raptor di SpaceX, sei per lo stadio superiore e ben 33 per il Super Heavy.

Voli precedenti e preparativi per il “Flight 9”

Ad oggi, Starship ha completato 8 voli di prova, 2 dei quali si sono svolti quest’anno. I voli 7 e 8, lanciati rispettivamente il 16 gennaio e il 6 marzo, hanno entrambi raggiunto un successo parziale. In entrambi i casi, il booster Super Heavy ha svolto la sua funzione rientrando con successo a Starbase, dove è stato “catturato” dalle braccia a “bacchetta” della torre di lancio. Tuttavia, lo stadio superiore Ship è esploso meno di 10 minuti dopo il decollo in entrambi i voli, disperdendo detriti su aree sottostanti la traiettoria di volo, come le isole Turks e Caicos e le Bahamas.

Per il prossimo volo denominato “Flight 9”, SpaceX ha annunciato che riutilizzerà il booster Super Heavy precedentemente impiegato nel volo 7. Il mese scorso, l’azienda ha effettuato un test di fuoco statico con questo booster in preparazione al lancio imminente, che vedrà il riutilizzo di 29 dei 33 motori Raptor che hanno volato durante il “Flight 7”. L’attenzione è ora concentrata sulla data del lancio, che probabilmente sarà annunciata a breve.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.