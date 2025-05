SpaceX punta alle stelle: Starship si prepara al 9° volo e Musk svela i piani per Marte

MeteoWeb

L’attesissima 9ª missione del mastodontico razzo Starship di SpaceX potrebbe decollare già la prossima settimana, qualora tutti i piani venissero rispettati. Ad annunciarlo è stato Elon Musk in un post su X, aggiungendo un’ulteriore notizia che ha entusiasmato gli appassionati dello Spazio. “Poco prima del volo di Starship della prossima settimana, terrò un discorso spiegando il piano per Marte a Starbase, Texas, che sarà anche trasmesso in diretta streaming su X”, ha scritto Musk nel post.

Il legame tra Starship e Marte

Il legame tra Starship e Marte è indissolubile. SpaceX sta sviluppando questo veicolo completamente riutilizzabile, il razzo più grande e potente mai costruito, con l’obiettivo di rendere possibile l’insediamento umano sul Pianeta Rosso, un sogno coltivato da tempo da Musk.

La possibile data

SpaceX non ha ancora comunicato una data precisa per il prossimo volo, che rappresenterà il 9° test per un veicolo Starship completamente assemblato. Tuttavia, avvisi ai piloti e ai marittimi suggeriscono che il 21 maggio sia l’obiettivo provvisorio, in attesa dell’approvazione della Federal Aviation Administration (FAA) statunitense.

Voli e indagini

Proprio la FAA sta supervisionando l’indagine di SpaceX sull’accaduto durante il l’8° test, lanciato il 6 marzo. In quella missione, il primo stadio Super Heavy di Starship si è comportato in modo ottimale, ma lo stadio superiore del veicolo – noto come Starship, o semplicemente Ship – è esploso meno di 10 minuti dopo il decollo. Un esito simile si era verificato anche durante il 7° volo, decollato a gennaio.

La FAA deve approvare il rapporto sull’incidente di SpaceX e le eventuali azioni correttive intraprese dall’azienda prima che il 9° volo possa procedere. Al momento, non risulta che ciò sia ancora avvenuto, ma Musk sembra fiducioso che tutti i requisiti saranno soddisfatti entro la prossima settimana.

SpaceX sta preparando il veicolo Starship per il 9° volo da tempo; ha già effettuato test di accensione statica dei motori sia di Super Heavy che di Ship.

Il Super Heavy in questione è speciale: si tratta dello stesso veicolo che ha volato nella 7ª missione. Il booster era rientrato a Starbase quel giorno ed era stato catturato dalle “braccia chopsticks” della torre di lancio, come accaduto anche nel volo 8. Il volo 9 segnerà il primo riutilizzo di uno stadio di Starship, un passo cruciale verso la piena riutilizzabilità del sistema e la riduzione dei costi di accesso allo Spazio.

L’annuncio di Musk aggiunge ulteriore interesse all’imminente volo, con la promessa di rivelare dettagli inediti sulla strategia di SpaceX per la colonizzazione di Marte.