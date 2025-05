Starship, nuovo test: il colosso spaziale si prepara al 9° volo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il gigantesco veicolo spaziale Starship di SpaceX ha mostrato ancora una volta la sua potenza, con un nuovo test di fuoco statico condotto il 12 maggio presso la base operativa dell’azienda a Starbase, nel Sud del Texas. Questo test rappresenta un altro passo cruciale nella marcia verso il 9° volo di prova del razzo più grande e potente mai costruito.

Durante la prova, SpaceX ha acceso simultaneamente tutti e 6 i motori Raptor dello stadio superiore del veicolo per circa 60 secondi, in quello che viene definito un “test statico a lunga durata“. È la 3ª volta che questo particolare stadio superiore viene testato, segnale evidente che si avvicina il momento del lancio.

SpaceX ha confermato che il veicolo è nelle fasi finali di preparazione per il 9° volo di prova. Sebbene non sia ancora stata annunciata una data ufficiale per il lancio, le attività di preparazione fanno ipotizzare che il volo possa avvenire nelle prossime settimane. Anche il primo stadio del razzo, il gigantesco booster Super Heavy, ha già completato un test statico.

Starship, lanci e sfide

Una volta assemblato completamente, Starship raggiunge un’altezza impressionante di 123 metri. Il sistema è composto da 2 elementi: il primo stadio Super Heavy e lo stadio superiore chiamato semplicemente “Ship”. Entrambi sono progettati per essere completamente riutilizzabili, con l’obiettivo di abbattere drasticamente i costi di lancio e rendere economicamente sostenibile l’esplorazione spaziale su larga scala, inclusa la colonizzazione di Marte, sogno dichiarato del fondatore Elon Musk.

Finora Starship ha effettuato 8 voli di prova, 2 dei quali si sono svolti nel 2025. Entrambi i lanci, avvenuti a gennaio e marzo, hanno visto buone prestazioni del primo stadio, che è rientrato con successo alla base grazie al recupero tramite le braccia robotiche della torre di lancio, note come “chopsticks”. Tuttavia, lo stadio superiore ha mostrato criticità, esplodendo in entrambi i casi meno di 10 minuti dopo il decollo.