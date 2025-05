Svapare può creare dipendenza: studio ribalta una convinzione diffusa

MeteoWeb

Gli attuali dispositivi per le sigarette elettroniche a cialda (pod) creano più dipendenza delle gomme alla nicotina, per cui sono associate a un potenziale di abuso molto elevato. Questo, in estrema sintesi, è quanto emerge da uno studio condotto dagli scienziati dell’Università della West Virginia e pubblicato sulla rivista Nicotine and Tobacco Research. Il team, guidato da Andrea Milstred, ha confrontato gli effetti soggettivi e comportamentali delle sigarette elettroniche a cialda con quelli delle gomme alla nicotina in un campione di adulti di età inferiore ai 25 anni, tutti consumatori abituali di sigarette elettroniche ma non fumatori.

Da quando sono state lanciate sul mercato nel 2003, spiegano gli esperti, le sigarette elettroniche sono diventate molto popolari, specialmente tra i giovani. Una percentuale significativa di persone che utilizza dispositivi per sigarette elettroniche non ha mai usato regolarmente altri prodotti del tabacco. In particolare, oltre il 30% degli adulti svapatori dichiara di non aver mai fumato regolarmente sigarette tradizionali, con picco al 61,4% per le persone di età compresa tra 18 e 24 anni. Allo stesso tempo, aggiungono gli scienziati, sono emersi dispositivi a pod, che contengono alte concentrazioni di nicotina, in forma di sali, per cui sono più efficienti nel fornire la sostanza all’organismo rispetto ai precedenti prodotti per lo svapo.

Lavori precedenti hanno rilevato che le sigarette elettroniche hanno un potenziale di abuso inferiore rispetto alle sigarette tradizionali, paragonabile a quello di surrogati come le gomme. Questo studio, però, condotto principalmente su fumatori o ex fumatori, ribalta questa convinzione.

Nell’ambito dell’indagine, i ricercatori hanno chiesto ai partecipanti, provenienti dall’area di Morgantown, in West Virginia, di astenersi dall’assunzione di nicotina per tutta la notte. Successivamente, ad alcuni sono stati forniti i dispositivi per lo svapo, mentre altri hanno masticato gomme alla nicotina. Ai volontari è stato inoltre chiesto di compilare dei questionari comportamentali per indagare il livello di astinenza.

L’analisi ha rilevato che i dispositivi di svapo a pod dei partecipanti avevano un effetto più profondo rispetto alle gomme alla nicotina. Le sigarette elettroniche riducevano il desiderio di fumare e aumentavano la soddisfazione. Gli autori ipotizzano che i dispositivi a pod, con i sali di nicotina, possono ridurre il sapore amaro associato alla sostanza.

“Le sigarette elettroniche – conclude Milstred – hanno un grande potenziale di creare dipendenza in popolazioni altrimenti inesperte in materia di nicotina, come i giovani e i ragazzi”.