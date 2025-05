Svelata alla nascita l’aspettativa di vita: la scoperta che sconvolge la scienza

MeteoWeb

Una scoperta rivoluzionaria dell’Università di Adelaide svela come la salute prima del concepimento possa influenzare la durata della vita e il rischio di malattie croniche. Un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Università di Adelaide sta aprendo scenari inediti sulla longevità umana. Secondo la ricerca, la lunghezza dei telomeri al momento della nascita potrebbe rappresentare un indicatore fondamentale della durata della vita e della vulnerabilità a malattie croniche nel corso degli anni. I telomeri sono strutture di DNA che si trovano alle estremità dei cromosomi e svolgono un ruolo cruciale nella protezione del materiale genetico durante la divisione cellulare. Ogni volta che una cellula si divide, i telomeri si accorciano. Quando diventano troppo corti, la cellula non riesce più a replicarsi correttamente e muore.

Questo processo è stato da tempo collegato all’invecchiamento. Ora, la novità è che già alla nascita la lunghezza dei telomeri potrebbe determinare quanto a lungo una persona vivrà.

Il legame tra salute materna e telomeri

Secondo la professoressa Rebecca Robker, a capo del team di ricerca, alcuni neonati nascono già con telomeri più corti. “Abbiamo osservato telomeri più brevi nei figli di donne affette da obesità o sindrome metabolica”, ha spiegato. “Questi individui, da adulti, sono più a rischio di morte prematura per eventi cardiovascolari, come infarti o ictus, anche se non sono obesi”. In pratica, il nostro orologio biologico comincia a scandire il tempo ancor prima della nascita.

Il legame tra salute materna e sviluppo embrionale è al centro della scoperta. Malattie metaboliche o condizioni come l’obesità durante il concepimento possono influenzare in modo diretto la lunghezza dei telomeri nell’embrione. Come ha sottolineato la dottoressa Yasmyn Winstanley, co-autrice dello studio: “le condizioni dell’organismo materno inviano segnali che incidono sulla capacità dell’embrione di resistere o soccombere alle malattie legate all’invecchiamento”.

Telomeri e rigenerazione: un meccanismo sorprendente

Una delle scoperte più affascinanti riguarda la capacità dell’embrione di ‘resettare’ i telomeri ricevuti da ovulo e spermatozoo, i quali possono essere già accorciati a causa dell’età dei genitori. Dopo la fecondazione, l’embrione ha un meccanismo naturale che ripristina la lunghezza dei telomeri, riavviando il “conteggio biologico”.

Tuttavia, lo stress ossidativo può interferire con questo processo. I ricercatori hanno osservato, in studi su embrioni di topo, che la salute mitocondriale gioca un ruolo fondamentale nel fornire l’energia necessaria a questa rigenerazione. Quando i mitocondri non funzionano correttamente, i telomeri non si allungano come dovrebbero.

Nuove frontiere terapeutiche: un futuro più sano già prima della nascita

Nonostante le implicazioni allarmanti dei telomeri accorciati prima della nascita, lo studio offre anche speranza. I ricercatori hanno scoperto che è possibile intervenire farmacologicamente per favorire l’allungamento dei telomeri durante le primissime fasi dello sviluppo embrionale.

Tra i farmaci già esistenti, la metformina, comunemente usata per il diabete, si è rivelata promettente nel favorire il ripristino dei telomeri. “Esistono opportunità terapeutiche per ottimizzare questa biologia, che rappresenta un determinante chiave del rischio di malattie croniche”, ha dichiarato la professoressa Robker. Lo studio, realizzato in collaborazione con la casa farmaceutica Vitaleon Pharma, apre la strada a possibili interventi pre-concepimento e nei primissimi stadi della gravidanza per migliorare la salute delle generazioni future.

Una nuova visione per la medicina riproduttiva

I risultati della ricerca non solo offrono una nuova prospettiva sull’origine dell’invecchiamento, ma potrebbero anche trasformare radicalmente l’approccio della medicina riproduttiva e della sanità pubblica. Investire nella salute materna e nello studio dei telomeri potrebbe diventare una strategia fondamentale per aumentare la longevità e prevenire malattie fin dai primi istanti della vita.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.