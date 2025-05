Svizzera, pericolo frana: evacuato il villaggio di Blatten

MeteoWeb

Le autorità svizzere hanno evacuato circa 100 persone dalle loro case dopo che una frana ha minacciato il villaggio alpino di Blatten, nella valle del Lötschental. “C’è un rischio reale di caduta massi”, ha detto il portavoce locale Matthias Ebener al sito di notizie svizzero 20 Minuten, riferendosi alla vicina montagna Kleine Nesthorn e al ghiacciaio Birch. Anche diversi sentieri escursionistici e strade sono stati temporaneamente chiusi.

L’evacuazione è avvenuta ieri sera in modo calmo e ordinato. “Tutti hanno trovato alloggio presso parenti o amici, oppure in altri hotel. I turisti coinvolti sono stati trasferiti in hotel vicini”, ha detto Ebener. Non è chiaro quando i residenti potranno tornare alle loro case, ma probabilmente non prima di martedì 20 maggio.