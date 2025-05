La tabella di marcia per la colonizzazione di Marte: Elon Musk punta al 2026

MeteoWeb

Nonostante le recenti battute d’arresto nei voli di prova del suo ambizioso veicolo spaziale Starship, Elon Musk, CEO di SpaceX, ha annunciato ieri la sua previsione di un primo viaggio senza equipaggio verso Marte entro la fine del prossimo anno. L’annuncio, avvenuto 2 giorni dopo l’ultimo fallimento di un volo di prova di Starship, delinea una tabella di marcia ambiziosa per l’esplorazione del Pianeta Rosso.

Musk ha presentato una dettagliata cronologia dello sviluppo di Starship in un video pubblicato online dalla sua azienda SpaceX. Ciò arriva dopo la sua decisione di lasciare l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per concentrarsi maggiormente sui suoi vari affari, inclusi SpaceX e il produttore di auto elettriche e batterie Tesla.

Il miliardario imprenditore ha riconosciuto che il suo ultimo cronoprogramma per raggiungere Marte dipende dal successo di una serie di sfide tecniche durante lo sviluppo dei test di volo di Starship, in particolare una manovra di rifornimento in orbita terrestre dopo il lancio.

La fine del 2026 coincide con una stretta finestra che si verifica una volta ogni 2 anni, quando Marte e la Terra si allineano attorno al Sole per il viaggio più breve tra i 2 pianeti, che richiederebbe da 7 a 9 mesi per essere percorso da un veicolo spaziale. Musk ha dato alla sua azienda una probabilità 50-50 di rispettare tale scadenza. Se Starship non fosse pronta per quella data, SpaceX attenderebbe altri 2 anni prima di riprovare, ha suggerito Musk.

Il primo volo su Marte trasporterebbe un equipaggio simulato composto da uno o più robot del design umanoide Optimus, sviluppato da Tesla, con i primi equipaggi umani a seguire nei secondi o terzi atterraggi. Musk ha affermato di immaginare di lanciare tra le 1.000 e le 2.000 navette verso Marte ogni 2 anni per stabilire rapidamente un insediamento umano permanente autosufficiente.

Attualmente, la NASA mira a riportare gli esseri umani sulla superficie della Luna a bordo di Starship già nel 2027 – più di 50 anni dopo gli ultimi atterraggi lunari con equipaggio dell’era Apollo – come un passo verso il lancio finale di astronauti su Marte negli anni 2030. Musk, che ha sostenuto un programma di voli spaziali umani più focalizzato su Marte, aveva precedentemente dichiarato di voler inviare un veicolo SpaceX senza equipaggio sul Pianeta Rosso già nel 2018 e di puntare al 2024 per lanciare la prima missione con equipaggio.

La presentazione in livestream di Musk, intitolata “The Road to Making Life Multiplanetary” e prevista dalla sede di lancio di Starbase, Texas, è stata annullata senza preavviso martedì sera, a seguito del 9° volo di prova di Starship. Il veicolo spaziale ha perso il controllo e si è disintegrato in una palla di fuoco circa 30 minuti dopo il lancio e a metà del suo percorso di volo, senza raggiungere alcuni dei suoi obiettivi più importanti.

Due precedenti voli di prova a gennaio e marzo sono falliti in modo più spettacolare, con il veicolo spaziale che si è disintegrato durante l’ascesa pochi istanti dopo il decollo, spargendo detriti su parti dei Caraibi e costringendo decine di aerei di linea commerciali a cambiare rotta. Nonostante queste sfide, la visione a lungo termine di Musk per l’esplorazione spaziale rimane audace e orientata verso la colonizzazione di Marte.