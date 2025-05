Tempeste catastrofiche negli USA: tornado devastano Sud e Midwest, il bilancio è tragico

MeteoWeb

Una serie di tempeste violentissime ha colpito il Midwest e il Sud degli USA causando almeno 27 vittime, con 18 morti solo in Kentucky, dove altre 10 persone sono ricoverate in condizioni critiche. Secondo le autorità, la conta delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore.

Kentucky devastato: case distrutte, strade chiuse, famiglie senza casa

Il tornado che ha colpito il Kentucky ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione: centinaia di case danneggiate, strade bloccate e famiglie intere sfollate. A Laurel County, una delle aree più colpite, si contano 17 vittime, mentre a Pulaski County è deceduto un veterano dei vigili del fuoco, Roger Leslie Leatherman, colpito mortalmente mentre prestava soccorso.

Tempesta in Missouri, Virginia e Illinois

Il sistema temporalesco ha colpito anche altri Stati: 7 morti in Missouri, 2 in Virginia del Nord e gravi danni a St. Louis, dove più di 5mila case sono state colpite. Una tromba d’aria ha investito il quartiere di Clayton, danneggiando anche strutture storiche come il Forest Park e la Centennial Christian Church, dove è morta una volontaria molto attiva, Patricia Penelton.

Anche il giardino delle farfalle dello zoo di St. Louis ha subito gravi danni, con lo staff che ha dovuto mettere in salvo gli insetti esotici.

I supercelle e il rischio meteorologico ancora attivo

Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha previsto la formazione di supercelle temporalesche in Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana e parti delle High Plains centrali. Tra i rischi maggiori ci sono grandinate di dimensioni eccezionali (fino a 9 cm di diametro), raffiche di vento distruttive e la possibilità di nuovi tornado.

Tornado negli USA: un fenomeno in evoluzione geografica

Negli Stati Uniti si verificano circa 1.200 tornado ogni anno, e se un tempo la zona più colpita era la cosiddetta “Tornado Alley” (Oklahoma, Kansas e Texas), gli ultimi studi mostrano una migrazione verso aree più densamente popolate e boscose, come il mid-South, aumentando il rischio per la popolazione.

Servizi meteo sotto pressione

Un aspetto preoccupante emerso durante l’emergenza è la riduzione del personale nei centri meteo. Secondo dati interni ottenuti dall’Associated Press, gli uffici del NWS di Jackson e Louisville (Kentucky) e St. Louis (Missouri) soffrono di vuoti di organico superiori al 20%, soglia considerata critica dagli esperti. In particolare, l’ufficio di Louisville risulta senza un direttore meteorologico permanente. Gli esperti temono che queste carenze rallentino le allerte meteo, mettendo ulteriormente a rischio le vite umane durante eventi estremi.