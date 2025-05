Terremoto Campi Flegrei: a Pozzuoli crollano un edificio disabitato e un costone, scuole chisue

MeteoWeb

Dopo le scosse di terremoto di questa mattina nei Campi Flegrei e a Napoli, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Campana a Pozzuoli per il crollo di un edificio disabitato e perché era stato segnalato il pericolo di un ulteriore crollo di un costone. Sono in corso le verifiche negli istituti scolastici di tutta la zona flegrea. “Ho disposto personalmente l’intervento immediato dei tecnici comunali per la verifica di tutti gli edifici scolastici. Le scuole sono una priorità assoluta: nessuno rientrerà in aula senza i dovuti controlli di sicurezza. Ho preteso la massima accuratezza e tempestività. Sarò io stesso a comunicare gli esiti delle verifiche e a decidere, con senso di responsabilità, i prossimi passi“, scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.

Scuole chiuse da oggi fino a nuovo provvedimento

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha firmato un’ordinanza con la quale si dispone, in via precauzionale, la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, a far data da oggi e fino a revoca espressa. Stop anche alle attività sportive nelle palestre delle scuole per “accertare la presenza di eventuali danni conseguenti le diverse scosse”, si legge. Con un’altra ordinanza, il primo cittadino ha disposto la chiusura in via precauzionale, a far data da oggi e fino a revoca espressa, del cimitero comunale, del polo culturale di Palazzo Toledo e dell’asilo nido comunale.