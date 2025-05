Terremoto in Emilia-Romagna, paura per scossa avvertita nel Piacentino | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Nuova scossa di terremoto avvertita in Emilia-Romagna. L’INGV segnala oggi un sisma magnitudo ML 3.6, avvenuto a 6 km Nord da Morfasso (PC), alle 08:29, ad una profondità di 25 km. Il terremoto è stato avvertito in particolare dalla popolazione di Castell’Arquato, Carpaneto Piacentino, Ponte dell’Olio, Piacenza, Fornovo di Taro, Cremona, Medesano, Bobbio, Fiorenzuola d’Arda (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”). L’evento segue la scossa nettamente avvertita ieri dalla popolazione, di magnitudo 3.8. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.