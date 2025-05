Terremoto Grecia, forte scossa al largo di Creta: i dettagli dall’INGV | FOTO

MeteoWeb

Alle ore 05:19 italiane del 22 maggio 2025 è stato localizzato un terremoto di magnitudo Mw 6.0 nel mare antistante l’isola di Creta (Grecia) a circa 62 km di profondità. L’area interessata è inserita nella regione dell’arco ellenico, la cui complessità tettonica è dominata dalla subduzione e collisione di tre grandi placche, Africa, Eurasia ed Arabia, lentamente convergenti, che hanno coinvolto nell’interazione un mosaico di placche minori. In particolare, Creta si colloca nella parte superficiale dell’arco ellenico, una regione in cui la placca africana subduce sotto quella euroasiatica ed in cui sono avvenuti storicamente eventi con valori di magnitudo fino ad 8. In particolare nella figura successiva si vede come l’evento sismico del 22 maggio 2025 sia relativamente vicino agli epicentri dei forti terremoti del 1812 (Mw 7.5), 1859 (Mw 7.7) e 1887 (Mw 7.2). E’ quanto comunica l’INGV.

Di seguito un grafico che mostra le onde del terremoto che arrivano nel tempo a diverse distanze dalle stazioni, poste lungo l’asse orizzontale a distanza crescente dall’epicentro. L’asse verticale indica il tempo in secondi dal momento della nucleazione del terremoto. Ogni linea verticale, composta da piccole oscillazioni nere, è il segnale registrato da una stazione sismica. La linea rossa rappresenta l’arrivo previsto per le onde P (le più veloci), mentre la linea blu indica l’arrivo delle onde S.

Nonostante la distanza, l’evento è stato risentito anche in Italia, in particolare, in Puglia, Calabria e Sicilia, come dimostrano i questionari finora compilati su https://www.hsit.it/ (più di 900 compilazioni alle ore 15:29).