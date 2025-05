MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 si è registrata in serata nel sud-est della Romania. Nel darne notizia, i media regionali pubblicati che l’epicentro del sisma – avvertito anche in Moldova e Ucraina – è stato localizzato a una sessantina di km dalla città di Buzau, a una profondità di 125 km. Non ci sono al momento notizie di eventuali vittime o danni materiali.