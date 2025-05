Torino-Inter interrotta (2.0): prima la paura, poi condizioni difficili

MeteoWeb

Il match di Serie A tra Torino e Inter è stato segnato da due interruzioni che hanno inevitabilmente influenzato l’andamento della gara e suscitato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. La prima sospensione è avvenuta nei minuti iniziali dell’incontro, quando un tifoso granata è caduto dalla balaustra. L’incidente ha immediatamente fatto scattare l’allarme allo stadio: il gioco è stato fermato e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Dopo uno stop di qualche minuto, la partita è ripresa, ma non è durata a lungo. Sullo stadio è infatti calato un violento temporale che ha costretto l’arbitro a sospendere nuovamente il match. Raffiche di vento, pioggia battente nei pressi dell’impianto hanno reso impossibile proseguire in condizioni di sicurezza, sia per i giocatori che per il pubblico presente sugli spalti.