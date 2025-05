Torino-Inter interrotta: paura allo stadio per la salute di un tifoso

MeteoWeb

La sfida di Serie A tra Torino e Inter ha vissuto momenti di grande tensione e preoccupazione nei primi minuti di gioco. L’incontro, valido per la giornata di campionato e in corso allo stadio Olimpico Grande Torino, è stato interrotto dall’arbitro dopo pochi minuti a causa di un’emergenza sugli spalti. Inizialmente si era parlato di un possibile malore occorso a un tifoso granata, ma secondo quanto riferito da DAZN, la causa dell’intervento dei soccorsi sarebbe stata una caduta dalla balaustra. Le condizioni della persona coinvolta hanno subito destato preoccupazione, spingendo l’intero stadio in un silenzio carico di apprensione. Al momento non sono ancora note le condizioni ufficiali del tifoso coinvolto, ma si attendono aggiornamenti da fonti ospedaliere o dal club granata.