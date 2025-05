Torino-Inter sospesa per nubifragio: grandine e allerta meteo sul Piemonte

MeteoWeb

Un improvviso quanto violento temporale ha investito Torino nel pomeriggio odierno, portando con sé pioggia battente, grandine e fulmini. Il maltempo ha avuto ripercussioni immediate anche sul fronte sportivo: la partita di Serie A Torino–Inter è stata sospesa temporaneamente a causa dell’intensità del nubifragio. La pressione atmosferica, già in calo nelle ore precedenti, ha favorito l’ingresso di aria umida e instabile dai quadranti occidentali, aprendo la strada a un marcato peggioramento.

Un temporale breve ma intenso: grandine e allagamenti localizzati

Secondo quanto riferito dalle reti meteorologiche locali, il temporale che ha colpito la città è stato accompagnato da grandine di piccole dimensioni e da un improvviso calo della visibilità. L’intensità della pioggia ha causato ristagni d’acqua in alcune aree urbane, mentre allo stadio la situazione ha imposto l’interruzione momentanea della gara per motivi di sicurezza. Fortunatamente, il campo ha retto bene il colpo, evitando danni maggiori o rinvii definitivi.

Instabilità in Piemonte: piogge diffuse tra lunedì e mercoledì

Le condizioni meteorologiche resteranno perturbate anche nei prossimi giorni, in particolare tra lunedì 12 e mercoledì 14 maggio, quando sono attesi nuovi rovesci e temporali sparsi su buona parte del Piemonte. Le pianure centrali e orientali, così come i rilievi prealpini, potrebbero risultare nuovamente esposti a precipitazioni anche intense. Secondo i modelli previsionali, la tendenza a una maggiore stabilità si intravede solo nella seconda parte della settimana, con un possibile rinforzo della pressione atmosferica.

Temperature ancora contenute, poi in graduale risalita

Sul fronte termico, i valori resteranno piuttosto contenuti nei primi giorni della settimana, complice la copertura nuvolosa e le masse d’aria più fresche in quota. Tuttavia, con l’avvicinarsi del fine settimana, si attende un progressivo aumento delle temperature, che riporterà il termometro su valori più tipicamente primaverili.

Serie A e maltempo: Torino abituata alla pioggia, ma poche sospensioni reali

La sospensione temporanea di Torino–Inter rappresenta un’eccezione per il capoluogo piemontese, che negli ultimi anni ha spesso fatto i conti con piogge abbondanti ma senza gravi impatti sul calendario calcistico. Tra i precedenti più significativi si ricordano:

Juventus–Lazio (ottobre 2024): disputata sotto una pioggia costante , dopo giorni di maltempo. Nonostante le difficili condizioni, la partita si è svolta regolarmente.

disputata sotto una , dopo giorni di maltempo. Nonostante le difficili condizioni, la partita si è svolta regolarmente. Torino–Como (ottobre 2024): inserita anch’essa in un periodo instabile, ma giocata senza rinvii, segno della buona tenuta del terreno di gioco.

In generale, gli impianti torinesi sono adeguatamente preparati per gestire le piogge intense, e la Lega Serie A conferma che la maggior parte delle gare si è svolta regolarmente anche in condizioni meteo avverse.

Conclusioni: settimana con tempo instabile, ma verso un miglioramento

Il Piemonte, e Torino in particolare, affronta una nuova fase meteorologica dominata dall’instabilità. Le previsioni indicano che la prima metà della settimana sarà ancora perturbata, con il rischio di nuovi eventi intensi. Tuttavia, da giovedì si profila un possibile miglioramento, con tempo più asciutto e temperature in risalita. Per il momento, occhi puntati al cielo e massima prudenza in caso di spostamenti o eventi all’aperto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.