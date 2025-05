Tumore Biden, il portavoce replica a Trump: la versione sulla malattia

MeteoWeb

A Joe Biden non era mai stato diagnosticato un cancro alla prostata prima della scorsa settimana e si era già sottoposto ad un esame del sangue per individuare eventualmente la malattia 11 anni fa. Lo ha detto un portavoce dell’ex presidente dopo le polemiche innescate da Donald Trump che ieri ha detto di essere “sorpreso” che gli americani non erano stati informati prima del tumore. In una dichiarazione alla France Presse, l’ufficio di Biden ha spiegato che l’ultimo esame specifico per quel tipo di cancro in genere risaliva al 2014, quando l’allora vice presidente aveva 71 anni.