USA, piccolo aereo si schianta sulle case a San Diego: abitazioni in fiamme

MeteoWeb

Un piccolo aereo è precipitato su un quartiere di San Diego, in California, provocando l’incendio di circa 15 case e l’evacuazione di diverse isolati, secondo quanto riferito dalle autorità. La Federal Aviation Administration ha dichiarato che il velivolo Cessna 550 è precipitato nei pressi dell’aeroporto Montgomery-Gibbs Executive. “Il numero delle persone a bordo è al momento sconosciuto”, ha spiegato la FAA in un comunicato. L’aereo può trasportare da sei a otto persone.

“C’è carburante per aerei ovunque”, ha detto il vice capo dei Vigili del Fuoco Dan Eddy durante una conferenza stampa. “Il nostro obiettivo principale è perlustrare tutte queste case e portare tutti in salvo”. Il fatto è accaduto nel quartiere di Murphy Canyon. Non è ancora noto se ci sono feriti ma “ci sono diversi edifici colpiti direttamente”.