USA, nuova interruzione delle comunicazioni aeree a Newark: radar oscurati

Nuovi problemi all’aeroporto internazionale di Newark, in New Jersey: i radar si sono oscurati alle 3:55 di questa mattina. L’autorità statunitense per l’aviazione civile (FAA) ha comunicato che nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 maggio si è verificata una nuova interruzione delle comunicazioni nel centro di controllo che gestisce i voli in avvicinamento all’aeroporto di Newark, vicino a New York. “Si è verificato un guasto alle telecomunicazioni che ha interessato le comunicazioni e gli schermi radar del centro Tracon di Philadelphia”, che gestisce i voli in arrivo e in partenza da Newark, situato a 160km a nord-est, ha spiegato la FAA, precisando che l’interruzione è durata circa 90 secondi.

Per un minuto e mezzo, radar e collegamenti radio non hanno funzionato nel centro di controllo di Philadelphia, responsabile del traffico aereo in entrata e uscita da Newark, uno dei maggiori scali per chi è diretto a New York. L’incidente è simile a quello del 28 aprile, quando un guasto a un cavo di rame aveva causato un’interruzione delle comunicazioni per una novantina di secondi.