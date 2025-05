MeteoWeb

Una valanga ha travolto diverse persone sull’Eiger, nell’Oberland Bernese, in Svizzera. È in corso un’operazione su larga scala a cui partecipano numerosi soccorritori, ha comunicato la Polizia di Berna su X, aggiungendo che sono state avviate le ricerche per trovare le persone sepolte.

Seguiranno aggiornamenti.