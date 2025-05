Chi è Vincenzo Agostini: il “profeta” che ha “indovinato” il nome del nuovo Papa Leone XIV

MeteoWeb

In un’epoca dominata da algoritmi e previsioni tecnologiche, la storia di Vincenzo Agostini, un distillatore di grappe di 65 anni originario di Caorera, una frazione di Setteville in provincia di Belluno, ha catturato l’attenzione del pubblico. Agostini ha sorprendentemente anticipato il nome scelto dal nuovo Papa, Leone XIV, attraverso una lettera inviata al quotidiano “Il Foglio” prima dell’annuncio ufficiale.

Un’illuminazione spirituale sul Monte Athos

L’ispirazione per questa previsione è arrivata durante un pellegrinaggio sul Monte Athos, in Grecia, noto per la sua profonda spiritualità e i suoi monasteri ortodossi. Accompagnato dal figlio Francesco, appena laureato al Politecnico di Milano, Agostini ha vissuto un’esperienza mistica che ha influenzato profondamente il suo pensiero. Durante una visita al monastero di Meghisti Lavra, ha incontrato un monaco di nome Moise, con il quale ha discusso dell’unità tra le Chiese cattolica e ortodossa. Il giorno seguente, al monastero bulgaro di Zografou, ha appreso della morte di Papa Francesco. In quel momento, Agostini e suo figlio hanno iniziato a riflettere su chi potesse essere il successore e quale nome avrebbe potuto scegliere, giungendo alla conclusione che “Leone XIV” sarebbe stato un nome appropriato per un pontefice che desiderasse costruire ponti tra le due tradizioni cristiane.

La scelta del nome: un richiamo alla storia

La scelta del nome “Leone XIV” non è casuale. Agostini ha spiegato che, dopo aver scartato molti nomi, ha pensato a qualcuno che potesse raccogliere l’eredità di Leone XIII, offrendo una nuova idea di modernità e gettando nuovi ponti. Sebbene abbia preferito non approfondire la questione del “nome terreno” che si sarebbe potuto ricavare facilmente dalla scelta di Leone XIV, ha sottolineato l’importanza di tornare a coltivare l’anima, affermando: “Anche le mie grappe, in fondo, sono spirito“.

Una previsione che ha sorpreso molti

La lettera inviata da Agostini al direttore de “Il Foglio”, Claudio Cerasa, è stata pubblicata il 7 maggio, tre giorni prima dell’annuncio ufficiale dell’elezione di Papa Leone XIV. In essa, Agostini ha scritto: “Essendo sul Monte Athos il giorno della morte di Papa Francesco, una locale intelligenza bizantina mi ha riferito che il prossimo papa sarà Leone XIV. Il nome terreno lo si ricava facilmente“.

La previsione ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni l’hanno vista come una coincidenza fortuita, mentre altri hanno ipotizzato una sorta di veggenza. Agostini stesso ha minimizzato l’evento, affermando che la sua intuizione è nata stando sul Monte Athos, dove si respira il sacro, e che non si tratta di una profezia, ma di una riflessione ispirata dal luogo e dal momento.

Un ponte tra passato e futuro

La scelta del nome “Leone XIV” da parte del nuovo Papa, Robert Francis Prevost, ha richiamato l’attenzione sulla figura di Leone XIII, noto per la sua enciclica “Rerum Novarum” e per il suo impegno nel confrontarsi con le sfide della modernità. Il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha sottolineato che Leone XIV dovrà affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale e dello sviluppo tecnologico, elaborando un pensiero che accolga queste novità senza temerle.

In conclusione, la storia di Vincenzo Agostini ci ricorda che, anche in un mondo dominato dalla tecnologia, l’intuizione umana e la spiritualità possono ancora sorprendere e offrire spunti di riflessione profondi.