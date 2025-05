Washington riprende la vendita di armi a Kiev: via libera a 50 milioni di dollari

MeteoWeb

Gli Stati Uniti riprendono le vendite commerciali dirette di armi all’Ucraina, come riportato dal Kyiv Post. L’autorizzazione, firmata dall’amministrazione Trump e comunicata al Congresso, prevede esportazioni per un valore di 50 milioni di dollari, segnando il primo accordo di questo tipo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca oltre 100 giorni fa. La decisione arriva dopo una sospensione temporanea degli aiuti militari, durante la quale Washington ha cercato di rilanciare un approccio diplomatico al conflitto.

Il nuovo accordo si inserisce nel contesto della collaborazione tra Stati Uniti e Ucraina anche sul fronte energetico, con l’intesa per lo sfruttamento congiunto delle risorse naturali. Non è ancora chiaro quali prodotti verranno forniti, ma si ipotizzano armamenti e servizi strategici, come dati di intelligence.

