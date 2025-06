Allerta Meteo, allarme ESTOFEX estremo per l’Italia: “grandine di oltre 5 cm e raffiche violente” | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi in Italia per temporali con rischio nubifragi, forti raffiche di vento convettivo e grandine di grandi dimensioni: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 26 giugno 2025, alle 8 di domani 27 giugno 2025. In dettaglio, un livello 3 è stato emesso per l’Italia nordorientale e l’Austria meridionale per “forti raffiche di vento convettivo e grandine di grandi dimensioni“. Livello 2 per il resto della regione alpina, la Germania sudorientale, la Cechia, la Slovacchia occidentale e la Polonia sudoccidentale per “grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento convettivo e precipitazioni convettive eccessive“. Livello 2 e livello 1 per Ungheria, Serbia settentrionale, Slovenia, Croazia nordorientale e Mar Adriatico settentrionale, principalmente per “forti raffiche di vento convettivo”. Livello 1 è emesso per ampie zone della Germania, principalmente “per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento convettivo“.

Infine un livello 2 e un livello 1 sono stati emessi per l’Ucraina orientale e la Russia sudoccidentale, principalmente “per forti raffiche di vento convettivo e grandine di grandi dimensioni, e in misura minore per i tornado”.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX segnala condizioni meteo anomale per il periodo estivo, dovute a un forte flusso d’aria da Ovest (zonal flow) che si estende attorno al 50° parallelo Nord. Questo flusso è alimentato da 2 cicloni ben sviluppati: uno sulla Russia nordoccidentale e uno sull’Islanda. I fronti freddi associati a questi cicloni attraversano rispettivamente l’Ucraina e le Isole Britanniche.

Tra questi 2 sistemi si trova una zona di alta pressione in quota che trasporta aria calda verso Est attraverso l’Europa centrale. Tuttavia, un elemento chiave è una piccola depressione isolata (cut-off low) proveniente dal Sud/Ovest dell’Europa. Questa depressione ha favorito forti temporali sulla Francia nelle scorse ore e oggi, 26 giugno, si sposta verso Italia, Germania e Polonia.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e previsioni ESTOFEX

In Italia, oggi 26 giugno 2025, è attesa una situazione meteorologica dinamica, soprattutto nelle aree alpine e prealpine. Un nucleo di aria calda e secca in quota (EML), originario del Nord Africa e rinvigorito sopra la Penisola Iberica e le Alpi, si estende verso Nord, favorendo la formazione di alta instabilità atmosferica. Sotto questa massa d’aria si accumula umidità, creando valori elevati di energia potenziale (CAPE), fino a 3000-5000 J/kg a Sud delle Alpi, il che indica un forte potenziale per temporali intensi.

Nel corso del pomeriggio e della sera, i temporali si svilupperanno in modo irregolare soprattutto sulle Alpi italiane e nelle zone vicine, grazie ai meccanismi di sollevamento orografico e termico. Anche se il vento in quota non sarà fortissimo, alcune celle potranno ruotare temporaneamente, favorendo grandine di grandi dimensioni (oltre 5 cm) e raffiche di vento violente. Nelle ore serali e notturne, questi temporali potranno estendersi verso le pianure, portando raffiche di vento forti, locali nubifragi e, in misura minore, nuovi episodi temporaleschi anche sul Nord Italia e l’Alto Adriatico.

