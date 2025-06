Allerta Meteo, ESTOFEX avverte: “temporali e supercelle con grandine grossa in arrivo”

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi anche in Italia per il rischio non solo di forti temporali, ma anche di supercelle e grandine grossa: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 7 giugno 2025, alle 8 di domani 8 giugno 2025. In dettaglio, un livello 3 è emesso per la regione di confine della Polonia sudorientale, della Bielorussia sud-occidentale e dell’Ucraina nordoccidentale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento convettivo intense e, in misura minore, per i tornado. Livello 2 e livello 1 per la Polonia sudorientale, parti della Bielorussia e della Russia, principalmente per grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento convettivo intense, precipitazioni convettive eccessive e, in misura minore, per i tornado. Livello 2 e livello 1 emessi per parti dell’Ucraina, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento convettivo intense.

Inoltre, un livello 1 è stato previsto per la Cechia orientale, parti di Austria e Slovacchia, principalmente per grandine di grandi dimensioni, precipitazioni convettive eccessive e raffiche di vento convettivo intense. Infine, livello 1 per parti della Germania, della Polonia nordoccidentale e della Cechia occidentale, principalmente per raffiche di vento convettivo intense e tornado.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX segnala la presenza di una bassa pressione insolitamente intensa nel Mare di Norvegia, che sta influenzando gran parte dell’Europa. Un forte flusso di venti in quota (jet stream) si estende dal Golfo di Biscaglia fino alla Russia nordoccidentale, seguendo una zona frontale ampia e quasi stazionaria. Lungo questo fronte, piccole perturbazioni si spostano da Ovest verso Est, interessando regioni dal Regno Unito fino ai Paesi Baltici. Questi disturbi possono innescare temporali, ma la loro evoluzione è difficile da prevedere con precisione. Più a Sud, invece, domina un clima caldo e stabile, grazie alla presenza di un’area di alta pressione che copre la Penisola Iberica, il Mediterraneo e i Balcani. Solo tra Grecia e Turchia occidentale si osserva una debole depressione in quota, che può influenzare il tempo a livello locale.

Allerta Meteo per l’Italia

Oggi, sull’Italia settentrionale e sulla regione alpina, è atteso tempo instabile ma con incertezze. Un fronte freddo avanza lentamente verso Sud/Est ma viene rallentato dalle Alpi. Nelle Alpi orientali e in Austria sono previsti temporali sparsi nel pomeriggio e sera, con possibilità di piogge intense lungo il fronte. Tuttavia, l’energia disponibile per i temporali (CAPE) potrebbe essere limitata e la mancanza di sollevamento atmosferico generale (subsidenza) potrebbe inibire la formazione di fenomeni intensi. In Piemonte e nella Pianura Padana occidentale, l’umidità e i contrasti termici creano condizioni favorevoli: se si formeranno temporali, è possibile la formazione di supercelle con grandine anche grossa, evidenzia il bollettino ESTOFEX.

